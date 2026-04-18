Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor

Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Yayınlanma:
Şanlıurfa Valiliği, yaşanan okul saldırıları sonrası eğitim kurumlarında güvenliği artırmak için veli girişlerine sıkı denetim getirirken, okul çevresinde ilgisiz kişilerin beklemesini yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bir dizi ek tedbiri hayata geçirdiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, okulların huzur ve güven ortamının korunması için alınan kararların il genelinde uygulanacağı vurgulandı.

VELİ VE ZİYARETÇİLERE SIKI KONTROL

Yeni düzenlemeye göre, okullara görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen veli ve ziyaretçiler artık okul binasına girmeden önce bahçe kapısında karşılanacak. "Usulüne uygun olarak" gerçekleştirilecek giriş kontrollerinin ardından, sadece okul idaresinin bilgisi dahilindeki kişilerin içeriye alınmasına izin verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün güvenlik yönergesiyle bağdaşmayan hiçbir girişe müsaade edilmeyeceği belirtildi.

OKUL ÇEVRESİNDE BEKLEMEK YASAKLANDI

Okul güvenliğini tehdit edebilecek unsurları önlemek amacıyla, tüm eğitim kurumlarının bahçesinde, önünde veya yakın çevresinde okul ile doğrudan bir bağı bulunmayan kişi ve grupların beklemesi veya toplanması kesin olarak yasaklandı. Kararın ihlali durumunda, ilgili şahıslar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan duyuru bu şekilde:

"Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir.

Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir.

Şanlıurfa'daki bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idarelerince gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

