Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!

Yağışlar barajları doldu taşırdı: Tam 6 noktada kapaklar açıldı!
Yayınlanma:
Diyarbakır’da Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarında sürdürülen kontrollü su tahliyesi nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Valilik tarafından paylaşılan resmi veriler son günlerde etkili olan hava şartlarının su kaynakları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışların yanı sıra hava sıcaklıklarının değişmesiyle birlikte hızlanan kar erimeleri baraj rezervuarlarını doğrudan etkilemeye başladı. Bu doğal süreçle birlikte barajlara giden su miktarında çok yüksek bir artış gözlemlendi.

Diyarbakır Valiliği'nden uyarı: Barajlarda kontrollü su tahliyesi yapılacak

HAVZADAKİ YÜKSEK DEBİ YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Valilikten yapılan açıklamada su girişindeki bu ani ve yüksek artışın yakından takip edildiği vurgulanırken bölge sakinlerinin ve ilgili birimlerin süreçle ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Yağışlarla dolan Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi tahliye aşamasına ulaştı

"NEHİR KENARI RİSK ALTINA GİRDİ"

Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasındaki Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarından kontrollü su tahliyesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde barajlarda kontrollü tahliye işlemleri sürdürülebilecektir. Bu kapsamda can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları, işletmeler ve geçici yapılar için gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi, su seviyelerinde oluşabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

