İstanbul Erkek Lisesi'nde değişiklik: Alman basını yazdı

İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL), Almanca hazırlık sınıfı sayısının 5’ten 2’ye düşürüleceği iddia edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin haberine göre, söz konusu düzenleme okulun mezun kapasitesini doğrudan etkileyecek. Mevcut sistemde her sınıf düzeyinde yaklaşık 150 öğrenci eğitim alırken, hazırlık sınıfı sayısındaki bu kısıtlamayla mezun sayısının 60 civarına düşebileceği tahmin ediliyor. Almanya’nın finansmanını sağladığı 34 öğretmenin görev yaptığı okulda, bu değişikliğin öğrencilerin müfredata ve Almanca eğitimine erişimini kısıtlayabileceği endişesi yaşanıyor.

DİPLOMATİK VE SİYASİ BOYUT

Haberde, alınan kararın yalnızca teknik bir eğitim değişikliğiyle sınırlı olmadığı, Ankara ile Berlin arasındaki daha geniş kapsamlı siyasi ve diplomatik süreçlerle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Bu noktada özellikle Ankara'nın Almanya'nın büyük şehirlerinde kendi uluslararası okullarını açma talebiyle ortaya koyduğu karşılıklılık isteği tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, son dönemde Türkiye'deki yabancı eğitim kurumlarına yönelik artan denetimler ve bazı okullara getirilen öğrenci kabul kısıtlamalarının da bu kararın bir parçası olduğu yorumu yapılıyor. Ayrıca, okulun geleneksel eleştirel yapısının mevcut eğitim politikalarıyla uyumlu olmadığına dair iddialar, eski mezunlar ve okul yöneticileri tarafından dile getirilen bir diğer önemli husus olarak öne çıkıyor.

Haberde yer alan ifadeler özetle şöyle:

"Hem Şansölye Willy Brandt hem de Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in ziyaret ettiği İEL'in planlanan küçültülmesi, Ankara'daki mevcut siyasi yönelimle örtüşüyor. Üç yıl önce göreve gelen Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülkedeki yabancı dil okullarına yönelik baskıyı artırıyor. Son iki yıldır, Türkiye'deki üç Alman büyükelçilik okulu ve iki Fransız lisesinin Türk veya çifte vatandaşlığı olan öğrencileri kabul etmesi yasaklandı. İEL gibi yabancı okulların ders kitaplarını inceleme için bakanlığa sunmaları gerekiyor. Türk hükümeti, yabancı dil okullarına baskı uygulayarak karşılıklılık talebini de dile getirmek istiyor. Ankara, Almanya'da –Frankfurt, Berlin ve Köln'de– kendi uluslararası okullarını açmak istiyor. Bu tartışma yıllardır sürüyor."