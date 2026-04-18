Aynı isimler, tek metin! Ataşehir operasyonunda talimatlı destek mi?

Ataşehir Belediyesi’ne gece saatlerinde düzlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 20 kişinin gözaltına alındı. Adıgüzel’in gece 02.00 civarında evinden alınmasına CHP'den peş peşe tepkiler gelirken, iktidara yakın bazı gazetecilerin aynı içerikteki bilgilendirme metinlerini farklı hesaplardan paylaşması dikkat çekti.

AYNI İSİMLER, TEK METİN!

Söz konusu metinlerin kelimesi kelimesine aynı şekilde, aralarında Zafer Şahin ve Sinan Burhan gibi isimlerin de bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yayıldığı, bu paylaşımların kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı görüldü. Paylaşımların “bilgilendirme notu” formatında hazırlanmış olması, metinlerin tek bir merkezden hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu gündeme getirdi.

CHP lideri Özgür Özel’in geçtiğimiz salı günü yaptığı grup konuşmasında da benzer bir örneğe değinmişti. Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda Gülistan Doku dosyasındaki gözaltıların ardından Furkan Torlak'ın haberin nasıl yapılacağına ilişkin not gönderdiğini, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla operasyon yapıldığının vurgulanmasını istediğini söylemişti.

WHATSAPP GRUBU ÜZERİNDEN Mİ DAĞITILIYOR?

Ataşehir operasyonuna ilişkin paylaşımların ilk olmadığı, daha önce İBB soruşturması dahil farklı dosyalarda da benzer şekilde aynı metinlerin eş zamanlı olarak dolaşıma sokulduğu iddia ediliyor. Bu içeriklerin bir iletişim ağı ya da WhatsApp grubu üzerinden dağıtıldığı ifade ediliyor.