Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası taşındığı binaya asıldı

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kent genelindeki okullarda eğitim-öğretime iki gün ara verilmişti.

Kentte eğitim-öğretimin pazartesi günü yeniden başlaması planlanırken, Ayser Çalık Ortaokulu ise öğrencilerin yaşadığı psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULDA EĞİTİM GÖRECEK

Alınan karar doğrultusunda okulun öğrenci ve öğretmenlerinin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitim-öğretime devam etmesi kararlaştırıldı.

Yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında okul binasında düzenlemeler tamamlandı.

OKULUN TABELASI YENİ BİNAYA ASILDI

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda hazırlıkların tamamlanmasının ardından görevliler, “Ayser Çalık Ortaokulu” yazılı tabelayı okulun kapısına astı.

Öğrencilerin ikili eğitim sistemiyle eğitim göreceği okulda, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin öğlenci olarak derslere katılacağı ve sınıfların da buna göre belirlendiği öğrenildi. (DHA)