Okul saldırganının ölmediği iddialarıyla ilgili DMM'den açıklama

Yayınlanma:
DMM, Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin “fail ölmedi” iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Saldırganın adli ve tıbbi süreçlerinin tamamlandığı ve 16 Nisan 2026’da defnedildiği belirtildi.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 15 Nisan Çarşamba günü öğlen saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda okulun 8'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından 5 silah ve 7 şarjörle yapılan saldırı sonucunda 9'u öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Mersinli'nin Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli tutuklandı.

Olayın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar saldırganın ölmediğini iddia etti.

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı!Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16 Nisan 2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir. Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

