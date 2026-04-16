Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı! Sırtına 4 elektrod ped bağlayıp gelmiş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırganın bir veli tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından hazırlanan otopsi raporu, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedenini netleştirdi. Daha önce ölümün intihar sonucu mu yoksa olay sırasındaki arbede sırasında mı meydana geldiği bilinmiyordu.

Sabah’ın haberine göre Adli Tıp incelemesinde, Mersinli’nin sağ arka bacağındaki kesici-delici alet yarasına bağlı büyük damar yaralanması yaşadığı, ölümün de yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği belirlendi.

KAHRAMAN VELİ DURDURDU

Saldırganı durduran isim, aynı okulda iki çocuğu bulunan Aşçı Necmettin Bekçi oldu.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Necmettin Bekçi'yle birlikte saldırganın 5. silahına davrandığı sırada da okulda görevli bir öğretmenin saldırganın üzerine atılarak silahı kullanmasını engellemeye çalıştığı ve bu sırada yaralandığı ortaya çıktı

Yaralı öğretmenin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Silah seslerini duyduktan sonra okulun arka kapısından içeri girdiğini anlatan Bekçi, çocukların pencerelerden atlayarak kaçtığını gördüğünü, bunun üzerine okula koştuğunu söyledi. Bekçi ifadesinde şöyle dedi:

"Ardından arkadaşları ile Kuran okumaya gideceğini söylemişti. Saat 13:30 sıralarında ikametimde oturduğum esnada dışarıdan silah veya çekiç seslerine benzer sesler duymaya başladım. Ben yan tarafta bulunan inşaattan seslerin geldiğini düşündüm. Sesler artınca balkona çıkıp dışarı baktığımda okul öğrencilerinin camlardan atlayarak kaçtığını gördüm. Bu sırada seslerin silah sesleri olduğunu ve okuldan geldiğini anladım. Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim".

Bekçi, okulda saldırganı tutmaya çalışan öğretmenler ve kantinciyle karşılaştığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim". Bekçi, başka bir anlatımında da "Benim bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti" dedi.

Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi’nde çalıştığını ve Spor Bakanlığı personeli olduğunu söyleyen Bekçi, olay anındaki boğuşmayı da anlattı.

"ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERE SİPER OLDU"

Hürriyet'in haberine göre; Bekçi, "Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada. Öğretmenimiz öğrencilere siper oldu, canlı gördüm" dedi.

Saldırganın yerde tutulduğu sırada "Affet beni affet" diye bağırdığını söyleyen Bekçi, polis geldikten sonra saldırganı teslim ettiklerini, ardından yaralı çocukların taşınmasına yardım ettiklerini anlattı.

Bekçi, olaydan sonra çocuklarını aradığını, kızını ana sınıfından aldığını, oğlunun ise kendisini tuvalete kilitleyerek kurtulduğunu söyledi.

Oğlunun sınıfından iki öğrencinin öldüğünü belirten Bekçi, "Oğlum evimize gidince bana silah sesleri duyunca kendisini tuvalete kilitlediğini ve bu şekilde saklandığını ve eve geldiğini anlattı. Oğlumun sınıfında 2 sınıf arkadaşı rahmetli oldu. Olay esnasında kullandığım bıçağı ben olay yerinde bıraktım diye hatırlıyorum. Evden çıkarken yanımda bıçak yoktu. Kantin tarafından girince elime bıçak almış olabilirim. Olayın şoku ile bu hususu tam hatırlamıyorum" dedi.

Bekçi, çocuklarını artık aynı okula göndermek istemediğini de söyledi.

OTOPSİ RAPORUNDAKİ KORKUNÇ ELEKTROD PED AYRINTISI

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinin yer aldığı heyet tarafından yapıldı.

Raporda, sağ arka bacakta 2,5 santimetrelik kesici-delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmada kullanılan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının keskin olduğu kaydedildi.

Mersinli’nin ellerinde naylon koruma poşeti, sırtında ise 4 elektrod pedi bulunduğu belirtildi. Sırt bölgesi, avuç içleri, koltuk altları ve deri kıvrımlarında başka bir lezyona rastlanmadığı, vücudunda kuru kan bulaşları görüldüğü aktarıldı. Toksikolojik inceleme için alınan örneklerin de Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildiği belirtildi.