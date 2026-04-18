Dönemin valisi şimdinin şüphelisi! "Açıklamamız dışındaki bilgilere itibar etmeyin" demiş

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili dosya, yakın zamanda elde edilen yeni deliller ışığında raftan indirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dün (17 Nisan) Elazığ'da gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen Sonel'in işlemlerinin devam ettiği biliniyor.

Eski Vali Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturmaya Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama

O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Dosya kapsamında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltilen eski vali Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolduğu ilk günlerdeki arama çalışmaları sırasında sosyal medya X hesabından yaptığı bir paylaşımı gündem oldu.

Sonel hakkındaki iddialardan biri ise, Doku'yu arama çalışmaları sırasında yetkilileri yanlış yönlendirdiği yönünde.

HENÜZ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN BÖYLE DEMİŞ

Tuncay Sonel'in, aramaların devam ettiği süreçte X hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açıklamamız dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar etmeyiniz" şeklindeki açıklaması tartışmalara neden oldu.

Tuncay Sonel, söz konusu tartışma yaratan paylaşımında şunları söylemiş:

"Gülistan Doku Kızımızı arama çalışmalarına Valiliğimiz koordinesinde 9. günde de Uzunçayır Barajı-Dinar Köprüsü civarında Emn., Jand.,AFAD ve Deniz Kuvvetleri Kom. bağlı sualtı ekiplerimizce devam edilmektedir. Resmi açıklamamız dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar etmeyiniz..."

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına ilişkin x paylaşımı

GÖZALTI VE TUTUKLAMALARDA SON DURUM

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili dosya, yakın zamanda elde edilen yeni deliller ışığında raftan indirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dün (17 Nisan) Elazığ'da gözaltına alınarak Tunceli'ye getirildi. Adliyeye sevk edilen Sonel'in işlemlerinin devam ettiği biliniyor.

Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de Bursa'da gözaltına alındı. Özdemir'in de adliyedeki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 13 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'su tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adliyedeki işlemleri devam ediyor.