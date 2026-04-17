Eski Vali Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturmaya Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020 yılından bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılırken açığa alındı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise “Vali Tuncay Sonel ve oğlu adalete hesap verecek” dedi.

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir adım atıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Sonel hakkında soruşturma başlatıldığı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Sonel’in açığa alındığı öğrenildi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

AYGÜL DOKU: ADALETE HESAP VERECEKLER

Gelişmenin ardından konuşan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, başlatılan soruşturmanın önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aygül Doku, “Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğlu ile birlikte adalete hesap verecekler” ifadelerini kullandı.

“SAVCI EBRU CANSU ADALETE CAN SUYU OLDU”

Soruşturmayı yürüten savcıya da teşekkür eden Aygül Doku bu ifadeleri kullandı: