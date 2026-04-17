Eski Vali Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturmaya Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama

Eski Vali Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturmaya Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama
2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılırken açığa alındı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “Vali Tuncay Sonel ve oğlu adalete hesap verecek” dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020 yılından bu yana kayıp olmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılırken açığa alındı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise “Vali Tuncay Sonel ve oğlu adalete hesap verecek” dedi.

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir adım atıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Sonel hakkında soruşturma başlatıldığı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Sonel’in açığa alındığı öğrenildi.

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındıEski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

AYGÜL DOKU: ADALETE HESAP VERECEKLER

Gelişmenin ardından konuşan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, başlatılan soruşturmanın önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aygül Doku, “Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğlu ile birlikte adalete hesap verecekler” ifadelerini kullandı.

“SAVCI EBRU CANSU ADALETE CAN SUYU OLDU”

Soruşturmayı yürüten savcıya da teşekkür eden Aygül Doku bu ifadeleri kullandı:

“Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Şu anda tarih yazıyor”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Türkiye
6 ilde okul saldırıları operasyonu: Gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi
6 ilde okul saldırıları operasyonu: Gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi
Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı
Eşini öldürüp kızını yaralayan şüpheli tutuklandı
Sahili istila ettiler! Dokunmayın uyarısı yapıldı
Sahili istila ettiler! Dokunmayın uyarısı yapıldı