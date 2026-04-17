Dehşeti İngilizce konuşarak başlatmış! Okul saldırısından son anda kurtulan çocuk anlattı

Kahramanmaraş okul saldırısından camdan atlayarak kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, kan donduran detayları anlattı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dehşeti İngilizce konuşarak başlattığını söyleyen Fatma İkra, "Kaçışınız yok diye bağırdı" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir grup öğrencinin camdan atlayarak kurtulduğu anlar okulun yakınında oturan vatandaşların kamerasına yansımıştı. Dehşet anlarında yaşanan büyük paniği ortaya koyan görüntülerdeki çocuklardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay anında yaşananları anlattı.

Arkadaşının kendisine siper olması ve camdan atlamayı başarmasıyla kurtulduğunu anlatan Fatma İkra, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfı bastığında İngilizce konuştuğunu söyledi.

OKUL SALDIRISINDAN SON ANDA KURTULAN ÇOCUK ANLATTI

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler" dedi.

DEHŞETİ İNGİLİZCE KONUŞARAK BAŞLATMIŞ!

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

"BELİNAY NUR'U ÇOK SEVİYORDUM"

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten Çam, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

"Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

