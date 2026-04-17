6 ilde okul saldırıları operasyonu: Gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, Türkiye'nin farklı illerinde sosyal medya üzerinden okullara saldırı yapılacağına dair paylaşımlar yayıldı. Emniyet güçleri İstanbul, Sivas, Zonguldak, Samsun, Çanakkale ve Denizli'de peş peşe operasyonlar düzenlerken, polis ekipleri çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı ve mahkemeler tutuklama ile ev hapsi kararları verdi. Zonguldak'ta gözaltına alınan bir öğrencinin savcılık ifadesindeki "Bu insanlar silahla nasıl ortada geziyor" sözleri tutanaklara yansıdı.

İSTANBUL VE SİVAS'TA TUTUKLAMA KARARLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yapan M.A. isimli çocuk hakkında soruşturma başlattı. Polis ekipleri M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyi, Sulh Ceza Hakimliği savcılık sorgusunun ardından tutukladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Telegram isimli sanal medya uygulamasında Üsküdar’da bir okulu hedef göstererek yapılan paylaşımlara inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçunu işledikleri değerlendirilen 6 çocuğu gözaltına aldı. Hedef gösterilen okul başta olmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bütün okullarda önlem aldı. Polis ekipleri, sanal medyada hedef gösterilen okulun önünde ve bahçesinde geniş güvenlik tedbiri alırken, ilçe genelindeki diğer okullarda da denetimlerini sıklaştırdı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas'taki okullara yönelik saldırı olacağına dair paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformunun sohbet kanalında 'Bufalo58' kullanıcı ismi ile 'Yarın Sivas'ta yeni bir haber duyacaksınız' paylaşımını dolaşıma sokan kişinin 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.A. olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri şüpheliyi ikamet ettiği adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., savcılık ifadesini tamamladıktan sonra çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK'TA LİSE ÖĞRENCİSİNE EV HAPSİ

Zonguldak’ta Fener Anadolu Lisesi öğrencisi B.T.A., sınıf arkadaşlarıyla olan WhatsApp grubuna Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılara benzer şekilde saldırı yapacağı yönünde mesaj atınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.T.A., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme, B.T.A.’ya ‘ev hapsi’ tedbiri uyguladı.

B.T.A. savcılık ifadesinde pişman olduğunu dile getirerek, "Bu kadar olay yaşanırken bu insanların silahla nasıl ortada geziyor diye düşünüp ‘Biz de mi saldıralım’ yazdım. Çok pişmanım" dedi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili birimlere talimat vererek sanal devriye faaliyetlerinin artırılmasını ve tehdit, panik veya provokasyon içerikli paylaşımların sıkı takibe alınarak anında yasal işlem başlatılmasını istedi.

SAMSUN VE ÇANAKKALE'DE SİBER OPERASYON: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte okullara saldırı olabileceğine dair paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda, Çocuk Şubesi ekipleri 18 yaşından küçük 6 öğrenciyi, Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ise 18 yaşından büyük 1 öğrenciyi gözaltına aldı. Emniyet güçleri, toplam 7 şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sanal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

DENİZLİ VALİLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA VE İKİ GÖZALTI

Denizli Valiliği, sosyal medya platformlarında benzer olayların Denizli'de de yaşanacağına dair yapılan paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımlayarak vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan bu paylaşımların asılsız olduğunu kaydetti. Emniyet birimleri, paylaşımları yaptığı tespit edilen kişiler hakkında adli süreç başlattı.

Okul saldırısı paylaşımlarına gözaltı

Valilik, gözaltına alınan şahıslara yönelik suçlamaları şu ifadelerle duyurdu:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

İl genelindeki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin alındığını bildiren Valilik, adli işlemlerin devam ettiğini belirtti. Açıklamada, güvenlik durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü sürdürüyor.