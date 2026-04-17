Okul saldırısı paylaşımlarına gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası Denizli'de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı" paylaşımlar yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Valilik, okullarda güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak vatandaşlardan sadece resmi açıklamalara itibar etmelerini istedi.

Denizli Valiliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerindeki okullara yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, sosyal medya platformlarında benzer olayların Denizli'de de yaşanacağına dair yapılan paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan bu paylaşımların asılsız olduğu kaydedildi.

TCK KAPSAMINDA İKİ AYRI SUÇLAMA

Emniyet birimleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, paylaşımları yaptığı tespit edilen kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Valilik, gözaltına alınan şahıslara yönelik suçlamaları şu ifadelerle duyurdu:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Sosyal medyadaki iddiaların ardından il genelindeki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin alındığını bildiren Valilik, adli işlemlerin devam ettiğini belirtti. Açıklamada, güvenlik durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

VALİLİKTEN RESMİ KAYNAK VURGUSU

Halkın korku ve paniğe sevk edilmesinin engellenmesi amacıyla yapılan açıklamada, teyit edilmemiş bilgilerin yayılmaması konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
