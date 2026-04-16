Okula saldırı paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul baskınlarında 10 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıların etkisi sürerken; Sivas'taki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlarda bulunan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi, çarşamba günü gözaltına alındı.

Okula saldırı düzenleyeceğini söyleyip isim saydı! 1 gözaltı 1 tutuklama

Şüpheli E.A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A., çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sivas Valiliği dün; bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A.'nın gözaltına alındığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)