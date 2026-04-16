Okula saldırı paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul baskınlarının ardından; Sivas'ta okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlarda bulunan 17 yaşındaki E.A. tutuklandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul baskınlarında 10 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıların etkisi sürerken; Sivas'taki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair paylaşımlarda bulunan 17 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi, çarşamba günü gözaltına alındı.

Okula saldırı düzenleyeceğini söyleyip isim saydı! 1 gözaltı 1 tutuklamaOkula saldırı düzenleyeceğini söyleyip isim saydı! 1 gözaltı 1 tutuklama

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli E.A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A., çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Sivas Valiliği dün; bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A.'nın gözaltına alındığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.

İlimizde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik olarak kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Türkiye
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!