Okula saldırı düzenleyeceğini söyleyip isim saydı! 1 gözaltı 1 tutuklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından benzer eylemler gerçekleştireceği tehdidinde bulunarak paylaşım yapan ve okulunun Whatsapp grubunda 10 öğrencinin ismini vererek tehdit mesajı gönderen iki öğrenciden biri tutuklandı. Diğer öğrencinin ise gözaltında olduğu bildirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen okul saldırıları, tüm ülkeyi derin bir yasa sürükledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda ise 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu saldırıların ardından sosyal medyada birçok tehdit paylaşımı yapılırken paylaşımlara ilişkin çok sayıda hesap engellendi, birçok kişi ise gözaltına alındı.

OKULUN WHATSAPP GRUBUNA TEHDİT MESAJI GÖNDERDİ, İSİM SAYDI!

İstanbul’a saldırı planı yaptığına ilişkin paylaşım yapan bir öğrenci tutuklanırken Bolu’da da okulun WhatsApp grubuna sesli tehdit mesajı gönderen bir öğrenci gözaltına alındı.

Bolu'da A.M.A. isimli öğrenci, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısının ardından, okul arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içeren sesli bir mesaj gönderdi.

Gönderdiği mesajda, "Bana da yedi tane şarjör verseniz ciddi düşüneceğim" diyen A.M.A isimli şüpheli, sözlerinin ardından öldürmeyi düşündüğü okul müdürü ile 10 okul arkadaşının isimlerini tek tek saydı. Sesli mesajı dinleyen bir öğrenci velisinin şikayeti üzerine A.M.A. isimli şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI PLANI PAYLAŞAN KİŞİ TUTUKLANDI!

İstanbul’da, M.A. isimli şüpheli ise, okullara yönelik saldırı planı yaptığına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı düzenleyeceğine yönelik tehdit mesajı paylaşan M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

