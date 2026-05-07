İstanbul Havalimanı’nda 17 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: İki İngiliz yolcu tutuklandı

Tayland’dan yola çıkan ve İstanbul Havalimanı’nı aktarma noktası olarak kullanarak Londra’ya gitmeyi hedefleyen uyuşturucu sevkiyatı, Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Piyasa değeri 17 milyon lirayı aşan 19 kilo 260 gram uyuşturucuyla yakalanan iki İngiliz yolcu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Havalimanı, uluslararası uyuşturucu trafiğinde güzergah olarak kullanılmak istenen bir sevkiyata sahne oldu. 26 Nisan günü gerçekleşen olayda, Tayland’dan gelip İstanbul aktarmalı olarak Londra’ya gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin radarına takıldı. Risk analizi çalışmaları kapsamında takibe alınan şüphelilerin izi, havalimanı içerisinde adım adım sürüldü.

EKİPLER UÇAK KAPISINDA OPERASYON YAPTI

Havacılık güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan incelemelerde, Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper isimli yolcuların hareketleri şüpheli bulundu. Ekipler, operasyon için düğmeye basarak şüphelileri havalimanındaki B5 kapısında, uçağa binmek üzereyken durdurdu. Uçaktan indirilen yolcular, kimlik ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine sevk edildi.

VALİZLERDEN 17 MİLYON LİRALIK ESRAR ÇIKTI

Şüphelilere ait valizlerde yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucunun gizlenme yöntemi ve miktarı dikkat çekti. Taylor Astle Johnson’a ait valizin içerisinde, 17 adet vakumlu poşetle paketlenmiş yeşil renkli bitki parçaları ele geçirildi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan analiz sonucunda, maddenin esrar olduğu teyit edildi. El konulan uyuşturucunun toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram, piyasa değerinin ise yaklaşık 17 milyon 334 bin lira olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE ADLİ SÜREÇ

Uluslararası uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen iki şüphelinin İstanbul Havalimanı’ndaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelilerin havalimanı içindeki hareketleri ve ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındıkları anlar yer aldı.

2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gümrük Muhafaza birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper, yargılandıkları mahkemece uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 milyon liralık uyuşturucu sevkiyatına ilişkin soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor. (DHA)

