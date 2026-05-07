Kızını korumak isteyen anne damadını öldürdü

İstanbul Kağıthane'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eşini ağır yaralayan ve evdekileri darbeden Eser, bu sırada araya giren kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Rüzgar Eser, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Nurşin E.'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Rüzgar Eser, yanında getirdiği ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.

SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN DARP GİRİŞİMİ

Rüzgar Eser, eşini silahla yaraladıktan sonra evde bulunan baldızı Betül E. (32) ve kayınvalidesi Delal A.'yı (58) darbetmeye başladı. Olay sırasında evde bulunan bir diğer kişi olan Gül G.'nin ise korkarak kendisini bir odaya kilitlediği öğrenildi. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan anne Delal A., damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Rüzgar Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E., yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen Delal A. ve kızı Betül E. ise tedavi edilmek üzere Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

SUÇ KAYITLARI VE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Rüzgar Eser'in 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından; ağır yaralanan Nurşin E.'nin ise 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan çiftin 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Rüzgar Eser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

