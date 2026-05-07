AKP'li il başkanının CHP'lilere yönelik "hangi yüzle çıkıyorlar" sözlerine gazeteciden yanıt: Siz çıkıyorsanız herkes çıkar

AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, katıldığı bir etkinlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ilde sürdürdüğü saha çalışmalarını ve erken seçim çağrılarını hedef aldı.

Uşak ve Antalya’daki siyasi gelişmelere atıfta bulunan Erdem, “Vatandaş her şeyi görüyor. Uşak ve Antalya’daki gelişmeler ortadayken hangi yüzle sokağa çıktıklarını merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZETECİDEN ANINDA YANIT

Erdem’in sözleri üzerine alanda bulunan bir gazeteci doğrudan AKP İl Başkanı’na dönerek, “Siz çıkıyorsanız herkes çıkar” karşılığını verdi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN 'PİDE' ÇIKIŞI

Yaşanan diyaloğun ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu araya girerek “Evet pideler pideler” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN ÖZÜR ÇAĞRISI

Yaşananların ardından CHP Aydın İl Örgütü de yazılı açıklama yaptı. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile 17 ilçe başkanının imzasını taşıyan açıklamada, Mehmet Erdem’in kullandığı ifadelerin siyasi nezaket sınırlarını aştığı belirtildi.

Açıklamada, “AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Erdem’in Cumhuriyet Halk Partimize ve partimize gönül veren milyonlarca vatandaşımıza yönelik sarf ettiği ‘yüzsüz’ iması siyasi ahlakın sınırlarını aşmıştır. Kendisini bu ifadeleri nedeniyle derhal özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.