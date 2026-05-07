Bingöl’de günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin, 2 Mayıs’ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi.

Yakınlarının kendi imkanları ile yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına 11 AFAD personeli, 13 AFAD gönüllüsü, jandarma, UMKE ekipleri, güvenlik korucuları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

ARAMANIN 5. GÜNÜNDE ACI SON

Arama çalışmalarının 5’inci gününde Kutbettin Keskin, köyünden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Haçapur Deresi’nin Dilektepe köyü mevkisinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)