Sızdırılan videolar intiharın eşiğine getirmiş: Muhittin Böcek'in eski gelininin avukatı anlattı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Yargılama devam ederken Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu’nun avukatının açıklaması dikkat çekti.

SIZDIRILAN VİDEOLAR İNTİHARIN EŞİĞİNE GETİRMİŞ

Zeynep Kerimoğlu’nun avukatı, müvekkiline ait nikah görüntülerinin ve bir döviz bürosundan çıkarken kaydedilen anlarının kasıtlı olarak manipüle edildiğini savundu.

Bu görüntülerin medyada yer almasının ardından müvekkilinin yaşadıklarını anlatan avukat, "Ortaya çıkan görüntüler, haberlere yansıyan tablo müvekkilimi intihara teşebbüse kadar getirdi" dedi.

Kerimoğlu'nun avukatı, müvekkilinin Finike’de bir döviz bürosuna girip çıktığı bilgisini doğrularken şunları söyledi:

"Zeynep Kerimoğlu’nun nikah görüntülerini hareketlendirip farklı alanlara çekenlere yasal işlem yapacağız. Ortaya çıkan görüntüler sonrası, haberlere yansıyan görüntü sonrası intihara teşebbüse kadar getirdi. Bu haberleri yapanları kınıyoruz. Finike Dövize girip çıktığımızı inkar etmiyoruz. Ancak görüntülerin kaybedilip tekrar bulununca Zeynep Kerimoğlu’nun suçlu gibi girip çıktığı algınına katılmıyoruz."