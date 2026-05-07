Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı! "Yanlışlıkla vurdum"

Şanlıurfa’da kaldırımda yürürken maskeli saldırganların hedefi olan 30 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım’ın ölümüne ilişkin aranan ana şüpheli Cuma Bakdur, Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken Edirne’de yakalandı. Bakdur, ifadesinde hedefinin alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D. olduğunu ancak yanlışlıkla Yıldırım’ı vurduğunu iddia etti.

Olay, 19 Mart akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen Yusuf Budak ve Halil Canpolat’ı olaydan kısa süre sonra gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bu 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan ana şüphelinin yakalanması için ise Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

İKİ AY SÜREN TAKİP SINIRDA NOKTALANDI

Özel ekibin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüpheli Cuma Bakdur’un (44) Edirne’de olduğu ve Yunanistan’a kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. Şanlıurfa ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonuyla saklandığı adreste yakalanan Bakdur, işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya getirildi.

"YANLIŞ KİŞİ" İFADESİ VE TUTUKLAMA

Emniyetteki ifadesinde alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D. isimli şahsı hedef aldığını belirten Bakdur, yanlışlıkla Yıldırım’ı vurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Cuma Bakdur, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım’ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin tüm şüpheliler tutuklanmış oldu. (DHA)

