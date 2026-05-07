Son Dakika | Kübra Yapıcı soruşturmasında itirafın ardından ceset bulundu

Yayınlanma:
Son dakika... Kübra Yapıcı cinayeti soruşturmasında, İlyas Umur Dalğar'ın cesedi yaktıktan sonra kalan parçalarını Korkuteli Barajı’na attıklarını itiraf etmesi üzerine yapılan çalışmalarda Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen cansız beden bulundu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Kübra Yapıcı cinayeti soruşturmasında cinayeti itiraf eden İlyas Umur Dalğar, ifadesinde cesedi yaktıktan sonra kalan parçaları Korkuteli Barajı’na attıklarını beyan etmişti.

Bunun üzerine barajda yapılan arama çalışmalarında, Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

kubrayi-ormana-goturup-oldurdukten-sonr-1296838-385782.jpg

Kayıp Kübra'yı katledip ormanda yakmışlar! Katilleri yakalandıKayıp Kübra'yı katledip ormanda yakmışlar! Katilleri yakalandı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi emniyete başvurdu.

Genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu ve saat 04.45'te yine aynı kişiler ile kafeden ayrıldığı belirlendi. Yapıcı'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki erkekle görüldüğü tespit edildi.

kubrayi-ormana-goturup-oldurdukten-sonr-1295290-385361.jpg

Gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü söyledi.

İtirafa göre Umut ve Ata, olay sonrası Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü. Daha sonra delilleri yok etmek için cesedi yeniden çıkararak yaktı. Cesetten tamamen kurtulmak isteyen Dalğar ve Sezen, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attı.

kubrayi-ormana-goturup-oldurdukten-sonr-1295300-385361.jpg

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklandı. Ata Berk Sezen ise İstanbul'da yakalandı. Suç mahalli Burdur sınırları içerisinde kaldığı için soruşturma ve yargılama sürecinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Türkiye
Akbelen kararı yargıdan döndü! Direnen köylü kazandı
Akbelen kararı yargıdan döndü! Direnen köylü kazandı
Sıcağı çölde soğuğu kutupta gibi yaşatacak: Şaşkına çevirecek hava olayları kapıda
Sıcağı çölde soğuğu kutupta gibi yaşatacak: Şaşkına çevirecek hava olayları kapıda
Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı! "Yanlışlıkla vurdum"
Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı! "Yanlışlıkla vurdum"