Son Dakika | Kübra Yapıcı soruşturmasında itirafın ardından ceset bulundu

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Kübra Yapıcı cinayeti soruşturmasında cinayeti itiraf eden İlyas Umur Dalğar, ifadesinde cesedi yaktıktan sonra kalan parçaları Korkuteli Barajı’na attıklarını beyan etmişti.

Bunun üzerine barajda yapılan arama çalışmalarında, Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Kayıp Kübra'yı katledip ormanda yakmışlar! Katilleri yakalandı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi emniyete başvurdu.

Genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu ve saat 04.45'te yine aynı kişiler ile kafeden ayrıldığı belirlendi. Yapıcı'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki erkekle görüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü söyledi.

İtirafa göre Umut ve Ata, olay sonrası Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü. Daha sonra delilleri yok etmek için cesedi yeniden çıkararak yaktı. Cesetten tamamen kurtulmak isteyen Dalğar ve Sezen, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attı.

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklandı. Ata Berk Sezen ise İstanbul'da yakalandı. Suç mahalli Burdur sınırları içerisinde kaldığı için soruşturma ve yargılama sürecinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.