Kayıp Kübra'yı katledip ormanda yakmışlar! Katilleri yakalandı

30 Nisan tarihinden beri Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın öldürülüp ormanda yakıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek, katil zanlılarının dün gece yakalandığını açıkladı. Yapıcı'nın katledilmeden saatler önce kafede beraber oturdukları Umut ve Ata isimli erkeklerle beraber görüntüleri de ortaya çıktı.

Antalya'da yaşayan genç Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi emniyete başvurdu. Yapıcının babası Yunus Yapıcı'nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla ekipler harekete geçti. Genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te yine aynı kişiler ile kafeden ayrıldığı belirlendi. Genç kadının en son "Ata" ve "Umut" isimli iki erkekle görüldüğü tespit edildi.

BABA PEŞİNE DÜŞTÜ

Kızının akıbetini araştıran baba somut bilgilere ulaştı. Baba tarafından yapılan şikayette kızının kafede oturduğu iki erkekten Umut isimli şahıslarla görüştüğü, Umut isimli şahsın Kübra'yı gece saatlerinde markete gittiğini öğrendiği ifade edildi.

Umut'un söylediklerinden sonra markete giden baba, o saatte marketin kapalı olduğunu öğrenmesinin ardından kızının başına bir şey geldiyse Umut ve Ata isimli kişiler tarafından gelebileceğinden dolayı şikayetçi oldu.

Baba Yapıcı'nın şikayet dilekçesi

KAN DONDURAN İTİRAF

Gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü söyledi.

İtirafa göre Umut ve Ata, olay sonrası Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü. Daha sonra delilleri yok etmek için cesedi yeniden çıkararak yaktı. Cesetten tamamen kurtulmak isteyen iki katil, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attı.

KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI

Ahaber'de yer alan habere göre itirafın ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazı ve incelemelerde, Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

FİRARİ ATA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklandı. Ata Berk Sezen ise İstanbul'da yakalandı. Suç mahalli Burdur sınırları içerisinde kaldığı için soruşturma ve yargılama sürecinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapıcı'nın en son beraber olduğu Umut ve Ata isimli şahıslar ile beraber kafeden ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Cinayetin aydınlatılmasının ardından bakan Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

