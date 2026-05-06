Ruhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattı

Arjantin'den Capo Verde'ye doğru yol alan "MV Hondius" isimli yolcu gemisinde patlak veren ölümcül hantavirüs salgını, dünya gündemine oturdu. Gemide bulunan 7 kişide virüs tespit edilirken, vakalardan 3'ü ölümle sonuçlandı. Dehşet dolu yolculuğun tanıklarından birinin de ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet olduğu ortaya çıktı. Yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaşan Çenet, gemideki ihmalleri ve ölümle burun buruna geldiği anları paylaştı.

RUHİ ÇENET DE ÖLÜMCÜL VİRÜSÜN KOL GEZDİĞİ GEMİDEYMİŞ

Atlas Okyanusu üzerinde seyreden MV Hondius gemisinde 1 Nisan’dan bu yana hantavirüs paniği yaşanıyor. Kemirgenlerden bulaşan ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan virüs nedeniyle gemideki yolcular büyük bir riskle karşı karşıya kaldı.

24 gün boyunca bu ölümcül atmosferin içinde bulunan Ruhi Çenet, kendisi gemiden ayrıldıktan sonra bile ölümlerin devam ettiğini belirtti. Çenet’in inişinden sadece bir gün sonra, hayatını kaybeden ilk yolcunun eşinin de virüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Toplamda 3 can kaybının yaşandığı gemide, tek doktorun da virüs kaparak yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

ÜNLÜ YOUTUBER TEK TEK ANLATTI

Yaşadığı korku dolu süreci "Çok ucuz kurtuldum" sözleriyle özetleyen Ruhi Çenet, gemi yönetiminin salgın karşısındaki tavrını eleştirdi. İlk vakadan sonra gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Çenet, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım."

Gemideki günlük yaşamın hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirten Çenet, tehlikenin boyutuna şu sözlerle dikkat çekti:

"İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."

Gerekli testleri yaptırdığını belirten ünlü YouTuber'ın açıklamaları, salgının yaşandığı gemideki güvenlik zafiyetini de gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden ve içinde 170 yolcu ile 70 mürettebat bulunan lüks yolcu gemisi MV Hondius, hantavirüs vakaları nedeniyle açık denizde zor anlar yaşadı. İspanya, "insani zorunluluk" gereği geminin Kanarya Adaları’na demirlemesini kabul etti. Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyesiyle bu kararın alındığını belirterek, sağlık sisteminin sürece hazırlıklı olduğunu duyurdu.

DSÖ yetkilileri, geminin limana yanaşmasının ardından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılacağını ve geminin tamamen dezenfekte edileceğini açıkladı.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Virüs; kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla, nadiren de ısırma veya tırmalama yoluyla bulaşabiliyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlarla başlayan hastalık; ilerleyen evrelerde solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi hayati risk taşıyan tablolara yol açabiliyor