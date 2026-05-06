Ruhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattı

Ruhi Çenet de ölümcül virüsün kol gezdiği gemideymiş: Ünlü youtuber tek tek anlattı
Yayınlanma:
Ruhi Çenet de ölümcül hantavirüsün kol gezdiği ve 3 kişinin hayatının kaybettiği MV Hondius gemisindeymiş. Ünlü youtuber Atlas Okyanusu'nda yaşadıklarını "Ucuz kurtuldum" deyip tek tek anlattı.

Arjantin'den Capo Verde'ye doğru yol alan "MV Hondius" isimli yolcu gemisinde patlak veren ölümcül hantavirüs salgını, dünya gündemine oturdu. Gemide bulunan 7 kişide virüs tespit edilirken, vakalardan 3'ü ölümle sonuçlandı. Dehşet dolu yolculuğun tanıklarından birinin de ünlü içerik üreticisi Ruhi Çenet olduğu ortaya çıktı. Yaşanan süreci sosyal medya hesabından paylaşan Çenet, gemideki ihmalleri ve ölümle burun buruna geldiği anları paylaştı.

RUHİ ÇENET DE ÖLÜMCÜL VİRÜSÜN KOL GEZDİĞİ GEMİDEYMİŞ

Atlas Okyanusu üzerinde seyreden MV Hondius gemisinde 1 Nisan’dan bu yana hantavirüs paniği yaşanıyor. Kemirgenlerden bulaşan ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan virüs nedeniyle gemideki yolcular büyük bir riskle karşı karşıya kaldı.

ruhi-cenet-de-olumcul-virusun-kol-gezdigi-gemideymis-unlu-youtuber-tek-tek-anlatti-5.jpg

24 gün boyunca bu ölümcül atmosferin içinde bulunan Ruhi Çenet, kendisi gemiden ayrıldıktan sonra bile ölümlerin devam ettiğini belirtti. Çenet’in inişinden sadece bir gün sonra, hayatını kaybeden ilk yolcunun eşinin de virüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

ruhi-cenet-de-olumcul-virusun-kol-gezdigi-gemideymis-unlu-youtuber-tek-tek-anlatti-2.jpg

Toplamda 3 can kaybının yaşandığı gemide, tek doktorun da virüs kaparak yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

ÜNLÜ YOUTUBER TEK TEK ANLATTI

Yaşadığı korku dolu süreci "Çok ucuz kurtuldum" sözleriyle özetleyen Ruhi Çenet, gemi yönetiminin salgın karşısındaki tavrını eleştirdi. İlk vakadan sonra gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Çenet, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım."

ruhi-cenet-de-olumcul-virusun-kol-gezdigi-gemideymis-unlu-youtuber-tek-tek-anlatti-3.jpg

Gemideki günlük yaşamın hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirten Çenet, tehlikenin boyutuna şu sözlerle dikkat çekti:

"İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."

Gerekli testleri yaptırdığını belirten ünlü YouTuber'ın açıklamaları, salgının yaşandığı gemideki güvenlik zafiyetini de gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden ve içinde 170 yolcu ile 70 mürettebat bulunan lüks yolcu gemisi MV Hondius, hantavirüs vakaları nedeniyle açık denizde zor anlar yaşadı. İspanya, "insani zorunluluk" gereği geminin Kanarya Adaları’na demirlemesini kabul etti. Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyesiyle bu kararın alındığını belirterek, sağlık sisteminin sürece hazırlıklı olduğunu duyurdu.

ruhi-cenet-de-olumcul-virusun-kol-gezdigi-gemideymis-unlu-youtuber-tek-tek-anlatti-4.jpg

DSÖ yetkilileri, geminin limana yanaşmasının ardından kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılacağını ve geminin tamamen dezenfekte edileceğini açıkladı.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Virüs; kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla, nadiren de ısırma veya tırmalama yoluyla bulaşabiliyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlarla başlayan hastalık; ilerleyen evrelerde solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi hayati risk taşıyan tablolara yol açabiliyor

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
Anneliği sizden öğrenecek değiliz!
Anneliği sizden öğrenecek değiliz!
İstanbul’da sahte altın ağı çökertildi: 28 milyon liralık altın ele geçirildi
İstanbul’da sahte altın ağı çökertildi: 28 milyon liralık altın ele geçirildi