İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. (AA)

MARMARA'DA SİS ETKİLİ OLDU

,Meteoroloji verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde günün parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

