Meteoroloji saat verdi: Yağmur bulutları bir anda yok olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bir süredir yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı hava sistemi yerini güneşli günlere bırakıyor. Güney, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, paylaşılan saatlik tahmin haritaları yağmur bulutlarının yurdu terk edeceği kritik zaman dilimini ortaya koydu.

YAĞMUR BULUTLARI BİR ANDA YOK OLACAK

Meteoroloji tarafından paylaşılan 4 ayrı zaman dilimini kapsayan haritalar, yağışın gün içindeki rotasını ve çekileceği saati netleştirdi.

Haritalardaki verilere göre yağış hareketliliği şu şekilde seyredecek:

06 Mayıs Çarşamba (06:00-12:00): Güne Ankara, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlarla başlanacak. Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ise az bulutlu ve açık olacak.

06 Mayıs Çarşamba (12:00-18:00): Yağışlı sistem etkisini artırarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünü kapsayacak. Akdeniz kıyı şeridinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

06 Mayıs Çarşamba (18:00-24:00): Yağışlı kütle yurdun doğusuna doğru kaymaya başlayacak. İç Anadolu'nun batısı ve Marmara genelinde bulutlar dağılarak hava açmaya başlayacak.

07 Mayıs Perşembe (00:00-06:00): Meteoroloji’nin işaret ettiği "yok olma" evresi bu saatlerde gerçekleşecek. Haritaya göre, Doğu Karadeniz’in en doğu ucu (Rize ve Artvin çevresi) dışında tüm yurtta yağmur bulutları dağılacak ve yerini açık bir gökyüzüne bırakacak.

SICAKLIKLAR 5 DERECE BİRDEN ARTACAK

Günlük tahmin raporuna göre; iç kesimlerdeki sağanak geçişlerinin ardından hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış yaşanacak. Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde termometrelerin 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, diğer bölgelerde güneşin etkisini artırmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, yağışlı sistemin yurdu tamamen terk edeceği Perşembe sabahı itibarıyla güneşli bir günün başlayacağını bildirdi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.