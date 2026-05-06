Meteoroloji saat verdi: Yağmur bulutları bir anda yok olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bir süredir yurdu etkisi altına alan serin ve yağışlı hava sistemi yerini güneşli günlere bırakıyor. Güney, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, paylaşılan saatlik tahmin haritaları yağmur bulutlarının yurdu terk edeceği kritik zaman dilimini ortaya koydu.
YAĞMUR BULUTLARI BİR ANDA YOK OLACAK
Meteoroloji tarafından paylaşılan 4 ayrı zaman dilimini kapsayan haritalar, yağışın gün içindeki rotasını ve çekileceği saati netleştirdi.
Haritalardaki verilere göre yağış hareketliliği şu şekilde seyredecek:
- 06 Mayıs Çarşamba (06:00-12:00): Güne Ankara, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlarla başlanacak. Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ise az bulutlu ve açık olacak.
- 06 Mayıs Çarşamba (12:00-18:00): Yağışlı sistem etkisini artırarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünü kapsayacak. Akdeniz kıyı şeridinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
- 06 Mayıs Çarşamba (18:00-24:00): Yağışlı kütle yurdun doğusuna doğru kaymaya başlayacak. İç Anadolu'nun batısı ve Marmara genelinde bulutlar dağılarak hava açmaya başlayacak.
- 07 Mayıs Perşembe (00:00-06:00): Meteoroloji’nin işaret ettiği "yok olma" evresi bu saatlerde gerçekleşecek. Haritaya göre, Doğu Karadeniz’in en doğu ucu (Rize ve Artvin çevresi) dışında tüm yurtta yağmur bulutları dağılacak ve yerini açık bir gökyüzüne bırakacak.
SICAKLIKLAR 5 DERECE BİRDEN ARTACAK
Günlük tahmin raporuna göre; iç kesimlerdeki sağanak geçişlerinin ardından hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış yaşanacak. Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde termometrelerin 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Ayrıca sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken, diğer bölgelerde güneşin etkisini artırmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, yağışlı sistemin yurdu tamamen terk edeceği Perşembe sabahı itibarıyla güneşli bir günün başlayacağını bildirdi.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.