CHP Kurultay Ceza Davası bugün

CHP’nin 38. Olağan Kurultay Davası bugün Ankara'da görülecek. Söz konusu dava hali hazırda istinafta bulunan 'mutlak butlan' davası değil. Ceza davası olarak açılan ve aralarında tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olarak yargılandığı davadan çıkacak kararın 'butlan davasını' etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bugünkü dava daha önce 4 defa ertelenmişti.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara yönelik yargı süreci devam ediyor. Usulsüzlük iddiaları ile açılan ceza davasının beşinci duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Bu dava, kurultayın yok sayılması için açılan 'mutlak butlan' davası değil. Yerel mahkeme tarafından reddedilen mutlak butlan davası hali hazırda istinaf sürecinde.

CEZASI İSTENENLER

Daha önce 4 defa ertelenen dava bugün savunmalarla devam edecek. Davada, hali hazırda İBB soruşturması nedeni ile tutuklu bulunan ve Silivri'de yargılanan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 isim için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASI KURULTAY DAVASINA EKLENDİ

Ankara'daki mahkeme, geçtiğimiz günlerde yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da görülmekte olan Aziz İhsan Aktaş davanın iddianamesini incelemek üzere talep etti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına yönelik açılan ceza davasının 23 Şubat tarihli üçüncü celsesinde; mevcut dosyanın, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davası ile birleştirilmesi yönünde talepte bulunulmuştu.

ERTELEME KARARI BEKLENİYOR

Bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 09.00’da başlayacak duruşma öncesinde CHP yönetimi, savunmalara devam edildiğini ve mahkemece 'erteleme' kararı alınmasını bekliyor.

