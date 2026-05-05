İktidar medyası 'mutlak butlan'ı neden ısıtıyor? Yarınki duruşma öncesi kritik açıklama

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve sonrasında başlayan yargı sürecine ilişkin tartışmalar, Ankara’da görülen ceza davası kapsamında yeni bir boyut kazandı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden dosyada, savunmaların sürdüğü süreçte İstanbul’dan gönderilen bazı iddianame ve dosyaların dava ile ilişkilendirilmesi dikkat çekti.

Kurultayda CHP lideri Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığına seçilmesiyle sonuçlanan süreç üzerinden yürütülen davada, bazı belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler hakkında “usulsüzlük” iddiaları bulunuyor.

Duruşma öncesinde, farklı soruşturma dosyaları arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı yönündeki değerlendirmeler gündeme gelirken, mahkemenin yarınki oturumunda savunmaların alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

CHP’nin genel başkanlık değişimini gerçekleştirdiği kurultay süreci aleyhine ceza davasında, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yarınki beşinci duruşmaya gözler çevrildi. Duruşma öncesinde CHP’li belediye başkanlarına yönelik “rüşvet alma” iddiasına dayalı Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle kurultay arasında ilişki kurulmaya çalışılması dikkat çekti.

Ayrıca iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan’ın, Ankara’daki ceza davası dosyasına “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü İddianamesi”nin eklendiğini ve mahkemece değerlendirmeye alınacağı duyurması dikkat çekti. Ertesi gün Aziz İhsan Aktaş Davası’yla ilgili İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri’deki duruşmasında ise, söz konusu iddianameyi Ankara’ya mahkeme yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen gönderdiği ortaya çıktı.

Duruşmada Avukat Hüseyin Ersöz’ün sorusu üzerine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dava dosyası ve iddianameyle ilgili Ankara’ya herhangi bir gönderimde bulunmadığı tutanağa geçti.

Davada “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş’ın serbest olmasına karşın CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklu yargılanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuksuz yargılandığı dava kapsamında, CHP’lilere yönelik temel suçlama “rüşvet” olarak ön plana çıkıyor. Bu yargılama nedeniyle CHP’li başkanlar görevlerinden uzaklaştırılmış iken Aktaş ve yakın çevresi tutuksuz yargılanıyor.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre Kasım 2023’teki kurultay ile 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmiş olan Oya Tekin, Kadir Aydar ile Ahmet Özer örneklerindeki başkanlara yönelik iddialar arasında nasıl hukuki bağlantı kurulacağı sorusu aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen iddianame göndermesiyle esasen Rıza Akpolat üzerinden kurultay süreci ile İstanbul’daki iddialar arasında bağlantı kurulmasını talep ettiği işaret edildi.

CEZA DAVASI

Ankara’daki davada; CHP 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat yanı sıra CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi aleyhine yargılama yapılıyor. Şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa ve Erzurum il başkanları da yer alıyor. Bu isimler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

CHP yönetimi ise, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yarınki duruşması arifesinde iktidar medyasınca cezalandırma kararı verileceği algısı yaratıldığına dikkat çekti.

“Suç örgütü lideri olmakla suçlanmasına rağmen başkanlarımıza ve belediye bürokratlarımıza iftiralar atılmasına gerekçesi olması için Aziz İhsan Aktaş’ın özgürce gezdiği bir dosyadan söz ediyoruz” diyen CHP’li üst düzey bir yönetici, İstanbul’dan başsavcılıkça Ankara’ya iddianame gönderilmesini ise parti yönetimi aleyhine “mutlak butlan” şeklinde karar verileceği iddiasını büyütme amaçlı hamle olarak değerlendirdi.

"ERTELEME" KARARI BEKLENİYOR

Nisan ayı boyunca Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin reddettiği ve istinaf aşamasındaki kurultay davası gerekçesiyle “mutlak butlan kararı” iddiasını gündemde tutma çabası gösterildiğini kaydeden CHP yöneticisi, şimdi de “ilk önce ceza davasında cezalandırma kararı alınacak” şeklinde iddialarda bulunulduğunu işaret etti.

Yarınki duruşmada henüz karar alınması aşamasına gelinmediğini de vurgulayan CHP yönetimi, savunmalara devam edildiğini ve yarın mahkemece “erteleme” kararı alınmasını beklediklerini paylaştı.

CHP yönetimi, ayrıca Aziz İhsan Aktaş’ın iş yaptığı AKP'li belediyelerle ilgili soruşturma ve yargılama yapılmadığı sürece CHP’li başkanlar aleyhindeki iddiaları da “siyasi” kabul etmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Son olarak bu konuya ilişkin CHP lideri Özgür Özel de, “Yahu Aziz İhsan Aktaş dediğiniz adamın Isparta Belediyesi’ne hediye ettiği makam arası halen daha başkanı taşıyor. Trabzon Belediyesi’ne Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı her şey ortada. MHP’li Kütahya Belediyesi’ne Aziz İhsan Aktaş dosyası bizim soruşturmalar başlamadan bir gün önce ayrılıp, yollanmış. Kütahya’da kapağını kaldıran yok. Aziz İhsan Aktaş’ın önünden geçtiği belediyeye operasyon yapıyorlar. Ondan sonra da ‘Eşit davranıyoruz, doğru davranıyoruz, birlikte davranıyoruz’ diyorlar” tepkisini göstermişti.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın söz konusu 579 sayfalık iddianamesinde, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü eksenli suçlamalar var.

İddianamede, "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianame kapsamında; Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulması isteniyor.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.