Mutlak butlandaki son durumu AKP'li Şamil Tayyar anlattı! 'Sürpriz şekilde ertelendi!

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kongresi'ne bazı eski delegeler ve Lütfü Savaş gibi isimler dava açmış, seçimde usulsüzlük olduğunu öne sürüp yok sayılmasını, yani butlana düşmesini talep etmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 24 Ekim 2025 tarihinde verdiği karar ile davanın reddine yönelik hüküm kurdu. Ancak bu karar davayı açanlardan Lütfü Savaş kararı istinafa taşımıştı. İstinafın butlan davasında ne zaman karar vereceği belli değil.

CHP Lideri Özel konu hakkında yaptığı açıklamalarda butlan tartışmalarının yapılmaması, hukuksuz bir süreç olduğunu ve bunun sonuç değil süreç odaklı bir dava olduğunu birçok defa söylemişti.

Özel'den Ulusal Egemenlik Bayramı'nda butlan mesajı!

AKP'Lİ TAYYAR SON DURUMU AÇIKLADI: YARIN BEKLENİYORDU, SÜRPRİZ ŞEKİLDE ERTELENDİ

AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada butlana dair son gelişmeleri yazdı. İstinafın tüm delilleri değerlendirmesinin ardından kararın yarın UYAP'a yüklenmesinin süpriz şekilde ertelendiğini ifade eden Tayyar, Mayıs ayı içerisinde kararın çıkmasına ihtimal verilmediğini duyurdu.

"BAHÇELİ VE AKP'Lİ İSİMLERİN BAZILARI KARŞI"

Tayyar, butlan kararına Bahçeli ve AKP'deki bazı yetkililerin karşı olduğunu, İran savaşı devam ederken iç tartışmalardan çekinildiğini söyledi.

AKP'li Tayyar'ın konu hakkındaki paylaşımı şu şekilde oldu: