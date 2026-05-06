Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar, İzmir'in su rezervlerinde önemli bir artış sağladı. 2026 yılı Nisan ayı verileriyle birlikte kentin su güvenliği konusundaki endişeler yerini rahatlamaya bıraktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan raporlar, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelerden uzaklaştığını gösterdi.

TAHTALI BARAJI'NDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 15 seviyelerine kadar gerileyerek su krizi sinyalleri vermişti. Ancak son dönemdeki yağış trafiği bu tabloyu tersine çevirdi.

4 Mayıs'ta yüzde 54,37 olarak kaydedilen doluluk oranı, 5 Mayıs'ta yüzde 54,40'a, bugün itibarıyla ise yüzde 54,44 seviyesine yükseldi. Barajdaki toplam su hacmi 175.873.000, 156.273.000 metreküp ise kullanılabilir hacim olarak ölçüldü.

GÖRDES BARAJI'NDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Ocak ayında kuruma noktasına gelen Gördes Barajı'nda da dikkat çekici bir iyileşme gözlendi. Yağışların havzada toplanmasıyla su seviyesi hızla tırmanışa geçti. 5 Mayıs verilerinde yüzde 41,72 olan doluluk oranı, bugün de aynı seviyeyi koruyarak durağan bir seyir izledi.

Havzadaki toplam su hacmi 1.198.180.000 metreküp olarak ölçüldü. Kentin kullanıma hazır olan su hacmi ise 182.680.000 metreküp olarak ölçüldü.

İZMİR BARAJLARINDA 6 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,44

Balçova Barajı: %97,14

Ürkmez Barajı: %97,96

Gördes Barajı: %41,72

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %78,18

SÜPER EL NİNO GELİYOR

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, iklim döngülerine dikkat çekerek 2026 yılının son 80 yılın en yağışlı yılı olabileceğini ifade etti. Çok kurak dönemleri genellikle çok yağışlı yılların takip ettiğini belirten Yaşar, Süper El Nino etkisinin sonbaharda ciddi yağışlar getirebileceğini öngördüğünü dile getirdi.

30 YIL SONRA GELEN İLK

Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı'nın 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez 1 Ocak'tan itibaren kesintisiz olarak her gün yükseldiğini vurguladı. Toprağın başlangıçta suya çok aç olması nedeniyle artışın yavaş başladığını ancak doygunluğa ulaşıldıktan sonra günlük artış oranlarının yüzde 1 ile 4 arasına çıktığını belirtti.

Gördes Barajı'ndaki teknik sorunların giderilmesiyle birlikte, iki ana barajın şu anki seviyeleriyle İzmir'in 2 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği aktarıldı.

"TEMEL MESELE SU YÖNETİMİ"

Türkiye'de temel meselenin su kıtlığı değil, su yönetimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, mevcut kaynakların verimli kullanılması gerektiğini hatırlattı. Çiğli arıtma tesisinden çıkan suyun tarıma kazandırılması ve yer altı sularının rezerv olarak korunması gibi stratejik adımların, İzmir'in uzun vadeli su güvenliği için kritik olduğu ifade edildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)