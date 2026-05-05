Ege Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara adeta nefes aldırdı. 2026 yılı Nisan ayı verileri, kentin su güvenliği açısından uzun süredir beklenen rahatlamanın nihayet geldiğini gösterdi.

Nisan ayının bereketli geçmesi ve yağışların Mayıs başında da etkisini sürdürmesiyle birlikte, barajlardaki doluluk oranları o korkutan "kritik eşik" seviyelerinden tamamen uzaklaştı.

TAHTALI BARAJI'NDA BÜYÜK TOPARLANMA

İzmir’in su yükünü tek başına sırtlayan en kritik kaynak olan Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 15’lere kadar gerileyerek hepimizi ciddi şekilde endişelendirmişti. Ancak son bir aydaki yağış trafiği, bu tabloyu tamamen değiştirdi.

4 Mayıs verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 54,37 olarak kaydedilmişti. Bugün paylaşılan güncel rakamlar ise yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Tahtalı’da su seviyesi yüzde 54,40’a ulaştı. Barajdaki toplam su hacmi 175.767.000 metreküp olarak ölçülürken, bu suyun 156.167.000 metreküpü doğrudan kullanılabilir hacim olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES BARAJI ADETA YENİDEN DOĞDU

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan ve Ocak ayında kuruma noktasına gelerek alarm veren Gördes Barajı, adeta mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Yağışların havzada toplanmasıyla birlikte barajdaki su seviyesi hızla tırmandı.

Yapılan son ölçümlerde Gördes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 41,72 olarak belirlendi. Havzadaki toplam su hacmi 198.180.000 metreküpe ulaşırken, bu miktarın 182.680.000 metreküplük kısmı kentin kullanımına hazır vaziyette bekliyor.

İZMİR BARAJLARINDA 5 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,40

Balçova Barajı: %97,32

Ürkmez Barajı: %97,96

Gördes Barajı: %41,72

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %78,33

"BELKİ DE 2026, SON 80 YILIN EN YAĞIŞLI YILI OLACAK"

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

2008, son 60 yılın en kurak yılıyken 2009 son 60 yılın en yağışlı yılı olmuştu. Çok kurak yılları, hep çok yağışlı yıllar takip eder. Bu yıl rekorlar kırıldı. Temmuz ayından sonra ise Süper El Nino geliyor. El Nino demek çok sıcak ama aynı zamanda çok da yağışlı hava demektir. Yani sonbaharda ciddi yağışlar olacak gibi duruyor. Belki de 2026, son 80 yılın en yağışlı yılı olacak.

"30 YILDIR İLK KEZ KESİNTİSİZ HER GÜN YÜKSELDİ"

Barajların son durumunu da değerlendiren Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı Barajı'nda 1 Ocak'tan beri su seviyesi sürekli yükseliyor. Tarihte, böyle bir yükselme yok. Baraj 1996 yılında kuruldu. 30 yıldır ilk kez kesintisiz her gün yükseldi. Böyle bir şey görmedim. 26 Ocak'a kadar seviye yüzde 1 çıkabildi. Çünkü toprak suya o kadar açtı. Toprak bu suyu hep çekti. Toprak doygunluğa erişince bir anda yüzde 0,01 gibi artan barajdaki seviye bir anda yüzde 1 ile 4 arasındaki günlük artışlarla rekorlar kırdı." dedi.

"Barajın tarihinde böyle bir şey yok" diyen Prof. Dr. Yaşar sözlerine şöyle devam etti:

İlk defa gördüm. Gördes Barajı'ndaki delik tamir edilmiş durumda. Gördes de su seviyesi yüzde 10'u geçemiyordu ki Tahtalı Barajı'ndan yüzde 50 daha büyüktür. Şu anda Gördes'te su seviyesi 40'ları geçti. Yani şu anda Gördes ve Tahtalı barajlarındaki su seviyesi, İzmir'in 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldi..

"AZ AMA YETERLİ YAĞIŞIMIZ VAR"

Asıl sorunun suyu yönetebilmekte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Önemli olan yağmurun çok ya da az yağması değil. Önemli olan suyu kullanabilmek. Biz burada çok büyük hata yapıyoruz. Türkiye'de su sorunu yok, su yönetimi sorunu var. Yağmurlar beklediğimiz gibi 2007-2008'lerde kurak geçecekti ve kurak geçti. 2009'dan sonra yağışlı geçecekti ve yağışlı geçti. 2025'e geldik. Dedik ki, 'Artık bundan sonra bol yağışlı yıllar gelecek' ve 2026'ya geldik. Tahminimiz gibi oldu. Yani iklimlerde bir rastgelelik yoktur. Her şey olması gerektiği gibi devam ediyor. Sorunumuz suyu yönetebilmekte. İzmir'de önce Gördes'in altı yamanması gerekiyordu ve yapıldı. Yüzde 10'larda su tutabiliyordu, şu anda yüzde 40'ları geçti. Ayrıca Çiğli arıtmadan çıkan suyun da tarıma kazandırması gerek. Bunları yaparsak uzun yıllar İzmir'de su sorunu çekmeyiz. İZSU ve DSİ arıtmadaki suyu tarıma kazandıracak. Böylelikle tarımda harcadığımız suyu yani yer altından çektiğimiz suyu rezerv olarak tutabiliriz. Her yönden kazanırız. Sorun yağmurda değil. İstersek bütün bunların önüne geçebiliriz. Az ama yeterli yağışımız var. Bütün olay bunu kullanabilmekte.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)