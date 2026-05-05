ASKİ'nin 5 Mayıs'ta açıkladığı veriler, başkentte su rezervlerinin geçen yıla kıyasla çarpıcı biçimde iyileştiğini ortaya koydu.

TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Başkent barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 42,65'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 28,38'de kalıyordu. Yüzde 14'ü aşan bu fark, su rezervlerindeki toparlanmanın boyutunu gözler önüne serdi.

AKTİF DOLULUKTA GÜNLÜK ARTIŞ SÜRÜYOR

Şehrin kullanımına sunulan aktif doluluk oranı dün yüzde 35,67 olarak ölçülmüştü. Bugün açıklanan verilerle bu oran yüzde 35,97'ye çıktı. Artış küçük görünse de her geçen gün istikrarlı biçimde yukarı yönlü seyrediyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 5 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.46

Çamlıdere Barajı: %36.63

Çubuk 2 Barajı: %70,89

Eğrekkaya Barajı: %76,92

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %64,86

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.60

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU

Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Türkşerefli ve Peçenek barajlarındaki görece düşük seviyeler genel ortalamayı aşağı çekmeye devam etse de uzmanlara göre tablonun genel görünümü umut verici.

2026'DA YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Yılın başından bu yana havzalara giren su miktarı beklentileri fazlasıyla aştı. Şubat'ta geçen yıl 15 milyon metreküp olan giriş, bu yıl 236 milyon metreküpe fırladı. Nisan'da da aynı tablo sürdü: Geçen yılki 38,3 milyon metreküpün karşısına bu yıl 159,9 milyon metreküp çıktı.

MAYIS'A HIZLI GİRİŞ YAPILDI

Baharın son ayına da güçlü bir başlangıç yapıldı. Geçen yıl Mayıs ayının tamamında havzalara giren su 34,8 milyon metreküpte kalmıştı. Bu yıl henüz 5 Mayıs itibarıyla o rakamın üçte birine 12,1 milyon metreküpe ulaşıldı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.