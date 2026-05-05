Türkiye'yi sarsan istismarda ara karar! Tarikatçı babanın duruşmaya zorla getirilip getirilmeyeceği değerlendirilecek

Kurana Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkında, Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’e istismarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Anne ve kızın ölümünün ardından görülen ilk duruşmada, mahkeme sanık Athan Şengüler'in bir sonraki duruşmaya zorla getirilip getirilmeyeceğini değerlendirecek.

Kurana Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğrayan ve failiyle zorla evlendirilen, yıllar sonra kızının da babasının kendisine istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine adalet mücadelesine başlayan 30 yaşındaki Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler, 3 Mart günü Zeytinburnu sahilinde ölü olarak bulunmuştu.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI!

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların katılma talebini reddetti. Hakim reddi talebi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın duruşmaya zorla getirilip getirilmeyeceğini önümüzdeki günlerde değerlendirecek. Ayrıca Fatma Nur Çelik'in ailesine dosya ihbar edilecek.

SAVCI TARİKATÇI BABANIN ZORLA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ!

Duruşmada savcı, avukatların katılma taleplerinin kabulünü ve mirasçıların dosyaya davet edilmesini talep etti. Savcı aynı zamanda, sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesini isterken mahkeme başkanı tüm talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya 20 dakika ara verdi.

GİZLİLİK KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ!

Anne ve kızının ölümünün ardından açılan davanın ilk duruşması, basına ve izleyiciye kapalı olarak saat 10. 00’da başladı.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi adına konuşan avukat gizlilik kararının kaldırılmasını ve davanın açık görülmesi talep etti. Avukatın talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

KADIN ÖRGÜTLERİ ADLİYE ÖNÜNDE!

Duruşma öncesinde kadın örgütleri, Anadolu Adliyesi’nin önüne gelerek basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya TİP Milletvekili Sera Kadıgil, EMEP Milletvekili Sevda Karaca ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Dursun Selli de destek verdi.

KADINLARDAN "ÖLÜMLERİ ETKİN ŞEKİLDE SORUŞTURULSUN" TALEBİ!

Kadınlar, basın açıklamalarında yalnızca bu dosya özelinde değil, Türkiye’de istismara uğrayan, korunmayan ve şiddete maruz bırakılan tüm kadınlar ve çocuklar adına adalet talep ettiklerini ifade etti.

Fatma Nur Çelik’in hem kendi çocukluğunda maruz kaldığı istismarın hem de kızının uğradığı istismarın peşini bırakmadığı, defalarca yetkili kurumlara başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, dosyanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yeterince ele alınmadığını ileri sürülerek ihmaller zincirinin yaşandığı bildirildi.

Kadınlar, Fatma Nur Çelik’in “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” sözünün bir uyarı olduğunu belirterek yaşananların aynı zamanda kurumsal sorumlulukların yerine getirilmemesi olduğunu ifade etti. Açıklamada, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra’nın ölümlerinin şüpheli olduğu ve etkin şekilde soruşturulması gerektiği vurgulandı.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE İNTİHAR DEMEYİN” DEMİŞTİ!

Anne, kızı için adliye önünde başlattığı adalet nöbetinde, “Başıma bir şey gelirse, bu karanlık yapı ve beni koruyamayanlar, sesimi duyup da susan herkes sorumludur. Geçmişte de buna benzer davaları sahiplendikleri gibi bizim davamızı da sahiplensinler. Aksi takdirde ben ve kızım bir şekilde hayattan koparılacağız. Kamuoyuna sesleniyorum, benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse, üzerinin intihar süsüyle örtülmemesini, bunun peşine düşülmesini istiyorum.” ifadelerine yer vermişti.