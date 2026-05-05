Apartman dairesinden piton çıktı

Ordu Emniyet Müdürlüğü ile Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanlarının yasa dışı bulundurulmasına yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, bir şahsın elinde bulunan piton cinsi yılanın, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulduğu ve evde beslenmesi yasak olan hayvanlar listesinde yer aldığı belirlendi.

PLASTİK KUTU İÇİNDE MUHAFAZA EDİLDİ

Tespit edilen adrese giden ekipler, yılanı muhafaza altına aldı. Evde ele geçirilen piton, görevliler tarafından plastik bir kutunun içine konularak güvenli bir şekilde adresten çıkarıldı. Ele geçirilen hayvan, işlemlerin tamamlanmasının ardından Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

GİRESUN’DA KORUMA ALTINA ALINDI

Yurt dışından kaçak getirilen ve Ordu’da bir evde tutulan yılan, nakledildiği Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yetkililerce koruma altına alındı. Hayvanın durumuyla ilgili süreci Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü takip ediyor.

DKMP: YABAN HAYVANLARININ TİCARETİ YASAKTIR

Operasyonun ardından Giresun DKMP Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Denetimlerin süreceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticareti yasaktır. Doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." (AA)