Otomobil park halindeki TIR'a çarptı, hurdaya döndü: 2 yaralı

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda gece saatlerinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 79 ACA 436 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 79 ABV 297 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü İ.K. ve yanındaki V.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü sağladı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

