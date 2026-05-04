Yağmurlar Ankara'ya yaradı: Barajlar doluyor

Ankara'da nisan yağmurları barajları rahatlattı. ASKİ'nin 4 Mayıs verilerine göre doluluk yüzde 42,38’e çıkarken, iki baraj tamamen doldu. Rekor yağışlarla geçen yıla göre su rezervlerinde büyük artış yaşandı.

Ankara'da nisan ayı boyunca etkili olan yağışlar, kuraklık endişesini rafa kaldırdı. ASKİ’nin 4 Mayıs Pazartesi günü paylaştığı son veriler, barajlardaki su miktarının istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK FARK

Başkent barajlarındaki toplam doluluk oranı bu yıl yüzde 42,38 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamın yüzde 28,38 olduğu düşünüldüğünde, aradaki fark su rezervlerinin ne kadar rahatladığını ortaya koyuyor. Şehrin kullanımına sunulan aktif doluluk oranı ise yüzde 35,67 olarak ölçüldü.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 4 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %77.46
  • Çamlıdere Barajı: %36.33
  • Çubuk 2 Barajı: %70.56
  • Eğrekkaya Barajı: %76.52
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %64.54
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %32.60
  • Peçenek Barajı: %27,48
  • Türkşerefli Barajı: %5.20

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU

Ankara’nın farklı bölgelerindeki havzalarda su seviyeleri değişkenlik gösteriyor. Kargalı ve Kesikköprü barajlarında doluluk oranı yüzde 100 seviyesine kadar çıktı. Buna karşın Türkşerefli ve Peçenek barajlarındaki düşük seviyeler genel ortalamayı dengelemeye devam ediyor.

2026’DA YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Yılın ilk aylarında barajlara giren su miktarı beklentileri fazlasıyla aştı. Geçen yılın Şubat ayında havzalara 15 milyon metreküp su girerken, bu yıl aynı dönemde 236 milyon metreküp giriş sağlandı. Nisan ayında da bu fark devam etti. Geçen yıl 38,3 milyon metreküp olan giriş, bu yıl 159,9 milyon metreküpe fırladı.

MAYIS VERİLERİ UMUT VERİCİ

Baharın son ayı olan Mayıs’a da hızlı bir giriş yapıldı. Geçen yıl Mayıs ayının tamamında barajlara giren su miktarı 34,8 milyon metreküpken, bu yıl henüz 4 Mayıs itibarıyla havzalara giren su miktarı 7,3 milyon metreküpü geçti.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

