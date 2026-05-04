Sivas'ta heyelan: 5 köy ulaşıma kapandı

Sivas'ta heyelan: 5 köy ulaşıma kapandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından 2 farklı noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle 5 köy ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün akşam bastıran sağanak yağış, Hafik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yumuşayan toprak tabakası heyelana neden olurken, dev kaya parçaları yolları kapattı.

TOZANLI BÖLGESİNDE ULAŞIM DURDU

Heyelan özellikle Tozanlı bölgesinde etkili oldu. Dağdan kopan büyük kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savrulunca ulaşım tamamen durdu. Heyelan nedeniyle Beykonağı, Demirmenseki, Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı köylerine giden yollar ulaşıma kapandı.

Heyelanın kapattığı yol dronla 2 saatte açıldıHeyelanın kapattığı yol dronla 2 saatte açıldı

Sivasta heyelan köy yollarını ulaşıma kapattı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Sivas İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, yolları kapatan dev kayaları ve toprak yığınlarını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Türkiye
Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada
Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada
Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı
Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!