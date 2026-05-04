Sivas'ta heyelan: 5 köy ulaşıma kapandı

Sivas'ta dün akşam bastıran sağanak yağış, Hafik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yumuşayan toprak tabakası heyelana neden olurken, dev kaya parçaları yolları kapattı.

TOZANLI BÖLGESİNDE ULAŞIM DURDU

Heyelan özellikle Tozanlı bölgesinde etkili oldu. Dağdan kopan büyük kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savrulunca ulaşım tamamen durdu. Heyelan nedeniyle Beykonağı, Demirmenseki, Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı köylerine giden yollar ulaşıma kapandı.

Heyelanın kapattığı yol dronla 2 saatte açıldı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından bölge halkı durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Sivas İl Özel İdaresi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, yolları kapatan dev kayaları ve toprak yığınlarını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. (DHA)