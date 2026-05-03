Heyelanın kapattığı yol dronla 2 saatte açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan grup köy yolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Dron ile yapılan güvenlik incelemelerinin ardından iş makineleriyle yürütülen temizlik çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan grup köy yolu, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozkurt Bayramgazi-Sakızcılar grup yolunda heyelan meydana geldi. Olay sırasında yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları yola dökülerek güzergahı ulaşıma kapattı.

KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kestanesökü Köyü Muhtarı Bilal Bilge, yaşanan gelişmeyi Bozkurt Kaymakamlığı ile Köylere Hizmet Götürme Birliğine bildirdiklerini aktararak süreci şu sözlerle ifade etti:

"Dron ile havadan aktif bir heyelan olup olmadığına baktılar. Başka heyelan olmadığı için ekipleri yönlendireceklerini ve yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirttiler."

Bölgedeki güvenliğin teyit edilmesinin ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle heyelanın yaşandığı noktada temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren mesaisinin ardından, yoldaki taş ve toprak yığınları tamamen temizlendi ve grup köy yolu yeniden vatandaşların ulaşımına açıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

