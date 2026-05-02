Şakır şakır yağmur yağacak fırtına uçuracak: Meteoroloji tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde kış şartlarını aratmayan sert bir hava dalgası etkili olmayı sürdürüyor. Hafta sonuna yağış ve fırtına uyarılarıyla giren çok sayıda ilde sıcaklıklar hızla düşerken, uzmanlar saatlik bazda yaşanacaklara ilişkin tahminlerini açıkladı.

Öte yandan Meteoroloji, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bahar güneşinin etkili olmaya başlayacağı Perşembe gününe dair tahminlerini ise korumaya devam ediyor.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞMUR YAĞACAK

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun tamamına yakını parçalı ve çok bulutlu, geniş bir hat ise sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini kapsayacak şekilde 81 il genelinde hissedilmesi bekleniyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Kuzey Ege’nin yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji; Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Antalya, Burdur, Isparta, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis olmak üzere toplam 13 il için "Sarı" kodlu uyarı yayınlayarak ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı.

FIRTINA UÇURACAK

Sert hava koşullarına eşlik edecek olan kuvvetli rüzgarın saat saat yurdu tarayacağı bildirildi. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacak rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu sert sistemle birlikte özellikle batı kesimlerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı kaydedildi. Fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği hatırlatılırken; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için "çığ ve kar erimesi" tehlikesi uyarısı yinelendi. Meteoroloji, bulutların hareket yönüne göre fırtına ve yağışın etkisini artıracağı saat dilimlerinde tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İl Adı Uyarı Seviyesi Tahmin Edilen Hava Olayları Amasya Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Çorum Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Ordu Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Samsun Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Sinop Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Tokat Sarı (Az Tehlikeli) Yağmur, Kar Yağışı, Yıldırım Antalya Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Batman Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Bitlis Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Burdur Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Diyarbakır Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Isparta Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Siirt Sarı (Az Tehlikeli) Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak

METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI! BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi (40-70 km/sa) bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gö gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı yağmulu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Tokat çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz Güney Ege ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.