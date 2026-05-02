Deniz Yavuzyılmaz İzmir Çevre Yolu'nun da özelleştirileceğini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz daha önce Ankara Çevre Yolu’na dair özelleştirme iddialarını belgeleriyle gündeme getirmiş, vatandaşın vergileriyle yapımını karşıladığı otoyolların özel şirketlerin işletmesine geçeceğini açıklamıştı.

Sıradaki otoyollardan birinin de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği 51 kilometrelik İzmir Çevre Yolu olduğunu duyuran Yavuzyılmaz, otoyolun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığını ifade etti. Planın gerçekleşmesi durumunda vatandaşın cebinden çıkacak maliyeti rakam rakam hesapladı.

İZMİR ÇEVRE YOLU'NUN DA ÖZELLEŞTİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir Çevre Yolu’nun artık ücretsiz olmayacağı uyarısında bulundu.

Tespitlerine göre, yolun 25 yıllığına özelleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Yavuzyılmaz, 2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan bu güzergâhın 2026 itibarıyla paralı hale geleceğini ifade etti.

Avrasya Tüneli'nden geçeni hem kur hem ABD enflasyonu ezdi! 'Bu bir soygundur'

Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyolların ortalama fiyatlarını baz alarak şu tarifeyi paylaştı:

Balçova-Gaziemir: 33 TL

Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL

'ALAN ŞİRKET YILLIK 4,3 MİLYAR LİRA KAZANACAK'

Yolun trafik hacmine dikkat çeken Yavuzyılmaz, 2025 yılında İzmir Çevre Yolu’ndan 141 milyon 298 bin aracın geçtiğini belirtti. Özelleştirme gerçekleştiği takdirde, işletmeci şirketin yıllık kazancının en az 4 milyar 326 milyon lira olacağını söyledi.

Deniz Yavuzyılmaz'dan Bakan Uraloğlu'na köşeye sıkıştıracak yeni soru! Libya uçağı sorusunu yanıtlamamıştı

25 yıllık toplam sürede ise şirketlerin kasasına güncel kurla yaklaşık 2 milyar 402 milyon dolara tekabül eden 108 milyar liralık bir kaynağın gireceğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!" ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir’den geçenlerin dikkatine!

Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik.

Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında;

Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum⬇️

????Balçova-Gaziemir: 33 TL

????Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL

????Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL

????Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL

Bağlantı yolları dahil toplam 51 km❗️

2025 yılında İzmir Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 141 Milyon 298 Bin adet❗️

2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İzmir Çevre Yolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse⬇️

Şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde;

????Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 4 Milyar 326 Milyon Lira olacak❗️

????25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 108 Milyar Lira❗️

????Güncel kurla en az 2 Milyar 402 Milyon Dolar❗️

Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir!

Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!

Kaynak: KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu, CİMER, 2010 Yılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı, Çevre Otoyolu Haritası