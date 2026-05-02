Deniz Yavuzyılmaz İzmir Çevre Yolu'nun da özelleştirileceğini söyledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz daha önce Ankara Çevre Yolu’na dair özelleştirme iddialarını belgeleriyle gündeme getirmiş, vatandaşın vergileriyle yapımını karşıladığı otoyolların özel şirketlerin işletmesine geçeceğini açıklamıştı.
Sıradaki otoyollardan birinin de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak işlettiği 51 kilometrelik İzmir Çevre Yolu olduğunu duyuran Yavuzyılmaz, otoyolun 25 yıllığına özel sektöre devredilmesinin planlandığını ifade etti. Planın gerçekleşmesi durumunda vatandaşın cebinden çıkacak maliyeti rakam rakam hesapladı.
Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir Çevre Yolu’nun artık ücretsiz olmayacağı uyarısında bulundu.
Tespitlerine göre, yolun 25 yıllığına özelleştirilmesinin hedeflendiğini belirten Yavuzyılmaz, 2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan bu güzergâhın 2026 itibarıyla paralı hale geleceğini ifade etti.
Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyolların ortalama fiyatlarını baz alarak şu tarifeyi paylaştı:
- Balçova-Gaziemir: 33 TL
- Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL
- Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL
- Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL
'ALAN ŞİRKET YILLIK 4,3 MİLYAR LİRA KAZANACAK'
Yolun trafik hacmine dikkat çeken Yavuzyılmaz, 2025 yılında İzmir Çevre Yolu’ndan 141 milyon 298 bin aracın geçtiğini belirtti. Özelleştirme gerçekleştiği takdirde, işletmeci şirketin yıllık kazancının en az 4 milyar 326 milyon lira olacağını söyledi.
25 yıllık toplam sürede ise şirketlerin kasasına güncel kurla yaklaşık 2 milyar 402 milyon dolara tekabül eden 108 milyar liralık bir kaynağın gireceğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!" ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.
Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: