İktidara 'aile yılı' yetmedi! 10 yıllık 'Aile ve Nüfus' genelgesi Resmi Gazete'de!

İktidara 'aile yılı' yetmedi! 10 yıllık 'Aile ve Nüfus' genelgesi Resmi Gazete'de!
Erdoğan imzalı genelgeyle 2026-2035 "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi; doğurganlığı artırma hedefiyle evlilik ve çok çocuk teşvikleri ile "Milli Aile Haftası" uygulaması gündeme alındı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda 2026-2035 yılları arası "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi. Genelgede, 'aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi' hedefleri vurgulanırken, her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına karar verildi.

KAMU POLİTİKALARINDA ‘NÜFUS’ AYARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan "Vizyon Belgesi" kapsamında, tüm kamu politikalarının aile ve nüfus üzerindeki etkilerinin dikkate alınacağı belirtildi.
Genelgede, Türkiye’de doğurganlık oranının "tarihin en düşük seviyesine" indiğine dikkat çekilerek, kamu kurumlarının faaliyetlerini "nüfusu artırıcı" bir perspektifle yürütmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Kurumların stratejik planlarının da 'aile ve nüfus yapısının korunması' önceliği doğrultusunda şekillendirileceği aktarıldı.

EVLİLİK VE ÇOK ÇOCUK TEŞVİKİ

Metinde, 'evlilik kurumunun toplumsal saygınlığının korunacağı ve gençlerin evliliğe yönlendirilmesinin destekleneceği' vurgulandı. Çok çocuklu aile modelinin teşvik edileceği belirtilirken, 'çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamaların hayata geçirileceği' kaydedildi.

"DİJİTAL KALKAN" VE KIRSALA YÖNELİM

Genelgede yer alan "Dijital Aile Kalkanı" uygulamasıyla, kitle iletişim araçlarında yer alan "zararlı unsurların" tespit edilip engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, "aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar nesilleri her türlü menfi etki ve müdahaleye karşı koruyacak bütüncül bir politika çerçevesinde ele alınacaktır" denildi. Medyada "aile dostu" içeriklerin teşvik edilmesi de planlar arasında gösterildi.
Bunun yanı sıra, şehirlerde yaşayan nüfusun kırsal bölgelere yönlendirilmesinin teşvik edileceği ve kentlerin "çocuk odaklı" bir anlayışla düzenleneceği belirtildi. Her yıl mayıs ayının son haftasında "Milli Aile Haftası" etkinliklerinin düzenleneceği belirtilirken, kamu kurumlarının bu kapsamda yürüttükleri faaliyetleri Bakanlığa raporlaması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

