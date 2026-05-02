İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen "Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race" yat yarışları nedeniyle saat 08.40'tan 18.40'a kadar transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişlerine ara verildi. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından organize edilen "Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race" heyecanı boğaz sularına taşındı.

10 SAATLİK KISITLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, yarış güvenliğinin sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı saat 08.40 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazdaki gemi trafiğinin saat 18.40’ta yeniden normale dönmesi planlanıyor.

BOĞAZDA YELKEN ŞÖLENİ

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında gerçekleşen "Helly Hansen – Sport Works Bosphorus Race", çok sayıda yelkenli teknenin katılımıyla devam ediyor. Yarışlar süresince boğazda sadece görevli tekneler ve yarışmacıların bulunmasına izin veriliyor. (DHA)

