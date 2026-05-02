7 yıllık arkadaşına güvendi icralık oldu! 2 milyonluk dost kazığı

Ankara’da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan 49 yaşındaki Mahmut Korkmaz, 2024 yılında 7 yıllık arkadaşı Y.K.’ya ait Yenimahalle’deki evi kiralayarak ailesiyle birlikte buraya taşındı. Yaklaşık 4 ay sonra evi 850 bin lira karşılığında satın almaya karar verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, iddiaya göre taraflar arasında, ödeme sürecinde kira alınmayacağı ve borç tamamlandığında tapunun devredileceği yönünde bir anlaşma yapıldı.

Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!

Korkmaz ailesi bu süreçte yaklaşık 400 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Mayıs 2025’te kalan tutarın toplu şekilde istenmesi üzerine Korkmaz ve oğlu, evin devri karşılığında teminat olarak bir senet imzaladı. Senedin tutar kısmının boş bırakıldığı öne sürüldü.

1.5 MİLYON TL'LİK SENET

Bir süre sonra bahçede karşılaştıkları bir kişiden evin başka birine satıldığını öğrenen Korkmaz, durumu Y.K.’ya sordu. Y.K.’nın aldığı parayı ve senedi geri vereceğini söylediği iddia edildi. Bunun üzerine evi boşaltan Korkmaz, hem ödediği parayı hem de senedi geri almayı beklerken, kısa süre sonra senedin 1.5 milyon lira bedelle icraya konulduğunu öğrendi.

Daha önce ödediği 400 bin lirayı da geri alamayan Korkmaz, "Arkadaşım nasıl olsa bir şey yapmaz diye güvenerek boş senedi imzaladım. Darbe yedim. Engelli çocuğumun maaşına haciz konuldu. Hesaplarım bomboş. Mağdurum" ifadelerini kullandı.