Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!

İlaç firmasında çalışan iki çocuk babası Gökhan Yaşar'ın hayatı, iş arkadaşı H.B.'nin yardım talebiyle altüst oldu. İddiaya göre H.B., borçları nedeniyle kendi hesaplarının blokeli olduğunu, satacağı aracın parasının yatması için Yaşar'ın IBAN numarasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Arkadaşının samimiyetine güvenen Yaşar, kartını ve bilgilerini verdi. Hesabına gelen 4 parça parayı arkadaşının istediği yere gönderdikten bir saat sonra ise H.B. sırra kadem bastı.

20 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olaydan iki ay sonra karakola çağrılan Yaşar, hesabına yatan paraların aslında araç satışından değil, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların mağdur ettiği kişilerden geldiğini öğrendi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli para trafiğinin kilit ismi Kasım Garipoğlu!

"HEM MAĞDURLAR HEM BEN PERİŞANIZ"

Yaşadığı süreci anlatan Gökhan Yaşar, hem maddi hem manevi olarak tükendiğini belirterek, "İyilik yapmak isterken hem karşıdaki iki kişiyi hem beni mağdur etti. Şu an 20 yılla yargılanıyorum, iş yerinde huzurum kalmadı. Ek işlerle çocuklarımı geçindirmeye çalışırken bu duruma düştüm. Mağdurların zararını karşılayıp bu durumdan kurtulmak, uzlaşmak istiyorum." dedi.

AVUKAT ÖZDEMİR: "BANKA HESAPLARI SUÇA ALET EDİLİYOR"

Gökhan Yaşar’ın avukatı İsmail Özdemir, dolandırıcıların yeni yöntemine karşı vatandaşları uyararak, "Dolandırıcılar mağdurları kandırıp parayı Gökhan Bey gibi iyi niyetli kişilerin hesaplarına yönlendiriyor. Müvekkilim bu parayı araç satış bedeli zannederken aslında banka hesabı suç aleti olarak kullanılıyor. Kişilerin iyi niyeti suistimal ediliyor." dedi.