Son Dakika | ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku tutuklandı

Son Dakika | ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku tutuklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi...Beşiktaş'ta dün 100'e yakın polis tarafından narkotik baskını yapılan 'ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında dün, Beşiktaş'ta bulunan "ClubHouse Bebek"e yaklaşık 100 narkotik polisiyle baskın düzenlenmişti.

Son Dakika | Bebek'teki 'Clubhouse'a polis baskını: Sahibi gözaltına alındıSon Dakika | Bebek'teki 'Clubhouse'a polis baskını: Sahibi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINAN MENDERES UTKU TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında ClubHouse Bebek'in sahibi Oyuncu ve iş insanı Menderes Utku, gözaltına alındı.

Menderes Utku, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Utku, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan menderes Utku, soruşturma kapsamında tutuklandı.

100 POLİS VE 5 ADET K-9 İLE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyona yaklaşık 100 polis ve 5 adet K-9 arama köpeği katıldığı iddia edilmişti.

Operasyon sırasında mekanda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştı.

Buna rağmen mekanın sahibi Menderes Utku gözaltına alınmıştı.

Menderes Utku, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Türkiye
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 ünlü isim tutuklandı! Taha Özer ile Simge Barankoğlu da aralarındaydı
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 ünlü isim tutuklandı! Taha Özer ile Simge Barankoğlu da aralarındaydı
Mersin'de korkutan ev yangını!
Mersin'de korkutan ev yangını!