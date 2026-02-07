Son Dakika | ClubHouse Bebek'in sahibi Menderes Utku tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında dün, Beşiktaş'ta bulunan "ClubHouse Bebek"e yaklaşık 100 narkotik polisiyle baskın düzenlenmişti.

Son Dakika | Bebek'teki 'Clubhouse'a polis baskını: Sahibi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINAN MENDERES UTKU TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında ClubHouse Bebek'in sahibi Oyuncu ve iş insanı Menderes Utku, gözaltına alındı.

Menderes Utku, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan Utku, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan menderes Utku, soruşturma kapsamında tutuklandı.

100 POLİS VE 5 ADET K-9 İLE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyona yaklaşık 100 polis ve 5 adet K-9 arama köpeği katıldığı iddia edilmişti.

Operasyon sırasında mekanda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştı.

Buna rağmen mekanın sahibi Menderes Utku gözaltına alınmıştı.

Menderes Utku, Yeşilçam'da "Küçük Serseri" karakteriyle tanınıyor.