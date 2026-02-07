MHP'li başkanı ve eşini öldüren emekli polis tutuklandı

Sakarya’da eşi Selma Yüksel ve onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel tutuklandı.

Emekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdü

2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ VURDU

Olay, dün akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre emekli polis Adem Yüksel, evde iki çocuğunun annesi Selma Yüksel ile yaşadığı tartışma sonucu tabancayla eşini vurdu ve evden ayrıldı.

Ardından, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği ve ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Yüksel, burada da Hıraç'ı tabancayla vurdu.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Yüksel, olayın ardından polise giderek teslim oldu. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda her iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Selma Yüksel ve iki çocuk babası Mustafa Hıraç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen Adem Yüksel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.