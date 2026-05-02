Nisan ayı boyunca Ankara'yı etkisi altına alan yoğun yağışlar, aylardır süren kuraklık kaygısını geride bıraktı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 2 Mayıs'ta açıkladığı son veriler, başkentin su rezervlerinin istikrarlı biçimde yükseldiğini ortaya koydu.

DOLULUK ORANI GÜN GÜN TIRMANIYOR

ASKİ rakamlarına göre Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı 28 Nisan'da yüzde 41,73 iken 2 Mayıs itibarıyla yüzde 42,17'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yalnızca yüzde 28,38'de kalıyordu.

Kentin doğrudan kullanımına sunulan aktif doluluk oranı da aynı süreçte yüzde 34,94'ten yüzde 35,44'e çıktı. Bahar ayına girilmesiyle birlikte yükseliş ivmesini koruyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 2 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77,65

Çamlıdere Barajı: %36,10

Çubuk 2 Barajı: %70.43

Eğrekkaya Barajı: %76.32

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %64,03

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.74

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLU

Başkentteki havzalar arasındaki tablo birbirinden farklı. Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken Türkşerefli ve Peçenek havzalarındaki düşük seviyeler genel ortalamayı aşağı çekmeye devam ediyor.

Uzmanlar artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşma riskine karşı su yönetiminin dikkatle sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.

ASKİ nisan ayı raporunu açıkladı: Doluluk oranı geçen yılı katladı

2026 YILI TARİHİ BİR REKORLA BAŞLADI

Yılın ilk aylarındaki yağış miktarı tüm beklentilerin ötesine geçti. Geçen yılın şubatında havzalara giren su 15 milyon metreküpte kalırken bu yılın aynı döneminde 236 milyon metreküpü aştı. Nisan ayında da fark çarpıcı biçimde sürdü. Geçen yıl 38,3 milyon metreküp olan havza girişi bu yıl 159,9 milyon metreküpe ulaştı.

MAYIS'IN İLK VERİSİ UMUT VERİCİ

Baharın son ayı Mayıs'a girilmesiyle birlikte açıklanan ilk veri de olumlu sinyaller taşıyor. Geçen yıl Mayıs ayı genelinde 34,8 milyon metreküp olarak ölçülen havza girişi, bu yıl henüz ayın 2. günü itibarıyla 2,6 milyon metreküpe ulaştı.

Nisan bitti, baharın son ayına girildi: İSKİ son verileri açıkladı!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkân tanır.