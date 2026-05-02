Baharın son ayı olan nisan geride kalırken, İstanbul’un su rezervlerinden beklenen müjdeli haber gelmedi. Megakent nisan ayı boyunca sık sık yağış almasına rağmen, barajlardaki doluluk oranı istenen seviyeye bir türlü ulaşamadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2 Mayıs itibarıyla paylaştığı veriler, su kaynaklarındaki durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.

BARAJLARDA İNİŞLİ ÇIKIŞLI TABLO

İstanbul’un barajlarındaki su miktarı nisan ayı ortasından bu yana istikrarsız bir seyir izliyor. 19 Nisan’da yüzde 70,39 olan doluluk oranı, ay sonunda gerileme eğilimine girmişti.

1 Mayıs’ta yüzde 71,13 olarak kayıtlara geçen rakamlar, bugün yapılan son ölçümlerde yüzde 71,26 seviyesine çıktı. Küçük çaplı bu artışa rağmen barajlar hala tam kapasiteden uzak bir görüntü sergiliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (2 MART 2026)

Ömerli Barajı: %94,17

Darlık Barajı: %88,02

Elmalı Barajı: %92,71

Terkos Barajı: %58,21

Alibey Barajı: %66,91

Büyükçekmece Barajı: %56,83

Sazlıdere Barajı: %45,87

Istrancalar Barajı: %37,38

Kazandere Barajı: %60,86

Pabuçdere Barajı: %60,7

SON 10 YILIN EN KÖTÜ İKİNCİ VERİSİ

Uzmanlar, nisan ayının bitişiyle birlikte tablonun ciddiyetine dikkat çekiyor. Yapılan teknik incelemelere göre İstanbul, son 10 yılın en düşük ikinci nisan sonu su seviyesiyle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl yaşanan olağanüstü kuraklık bir kenara bırakıldığında, mevcut oranların tarihsel ortalamaların çok gerisinde kaldığı net bir şekilde görülüyor.

MELEN VE YEŞİLÇAY ŞEHRİ AYAKTA TUTUYOR

İstanbul’da günlük su tüketimi 3 milyon metreküp sınırını aşmış durumda. Kentteki barajlar bu devasa ihtiyacı tek başına karşılayamıyor.

Melen ve Yeşilçay hatlarından yapılan kesintisiz su aktarımı, kentin susuz kalmasını engelleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Dış kaynaklardan sağlanan milyonlarca metreküplük destek, megakentin su dengesini korumaya çalışıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Havzalardaki doluluk seviyesi, mevcut su hacminin barajın maksimum depolama sınırına bölünmesiyle ortaya çıkar. Ortaya çıkan katsayının 100 ile çarpılması sonucunda doluluk yüzdesi saptanır. Örneğin, 500 milyon metreküp su kapasitesine sahip bir barajda 100 milyon metreküp su bulunması, doluluk oranının yüzde 20 olduğunu gösterir. (AA)