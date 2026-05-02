Minik Umay kanseri yendi: Konyalılar gökyüzünü balonlarla doldurdu!

Konya’nın Ilgın ilçesinde, henüz 1 yaşındayken kanser teşhisi konulan Hatice Umay Fırtına (2), yaklaşık bir yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Minik Umay’ın bu büyük zaferi, tüm ilçenin katıldığı duygusal bir etkinlikle kutlandı.

STADYUMDA BÜYÜK GURUR

Huriye ve Kazım Fırtına çiftinin kızları Umay için Ilgın İlçe Stadyumu’nda özel bir etkinlik düzenlendi. Umay’ın iyileştiği haberini alan ilçe halkı, stadyuma akın ederek Fırtına ailesinin sevincine ortak oldu. 1 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden küçük kızın tamamen iyileşmesi, ilçede büyük bir mutluluk dalgası yarattı.

GÖKYÜZÜNE UMUT BALONLARI

Kutlamalar kapsamında stadyumda toplanan kalabalık, ellerindeki renkli balonları "Umay’ın zaferi" için gökyüzüne bıraktı. Balonların havalandığı anlarda duygusal anlar yaşanırken, aile bu zorlu yolculukta kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil kalkıyor

"ZAFERİ KAZANDIK"

Mutluluğu gözlerinden okunan anne Huriye Fırtına, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi: