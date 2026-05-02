Kısırlık ve erken menopoz kapıda: Çevresel kirlilik üreme sağlığını tehdit ediyor

Türkiye’de son yıllarda doğurganlık oranlarında yaşanan düşüşe ilişkin uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Türk Alman Jinekoloji Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, kısırlığın yalnızca sosyal nedenlerle değil, çevresel ve biyolojik etkenlerle de giderek arttığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Üreme organları vücudun en hassas yapılarıdır. Maruz kaldığımız toksinlerden ilk olarak etkilenirler” diyen Ünlü, özellikle pestisitler, plastiklerde bulunan endokrin bozucu kimyasallar, radyasyon ve stresin hormon dengesini bozarak hem kadınlarda hem erkeklerde kısırlığa yol açtığını vurguladı.

"ERKEN MENOPOZU ARTIK DAHA SIK GÖRÜYORUZ"

Kadınlarda yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz vakalarında artış yaşandığını belirten Ünlü, prematür over yetmezliğinin (yumurtalıkların 40 yaşından önce fonksiyonlarını kaybetmesi) toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görüldüğünü, erken menopoz oranının ise yüzde 5’lere ulaştığını ifade etti. “Eskiden nadir gördüğümüz erken menopozu artık daha sık görüyoruz” dedi.

Erkeklerde de benzer bir tabloya dikkat çeken Ünlü, son 40 yılda sperm kalitesinde yüzde 50’den fazla düşüş yaşandığını belirterek çevresel kirlilik ve yaşam tarzı faktörlerinin doğurganlığı ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

Türkiye bu kez de sıcaktan bunalacak! Kabus gibi çökmeye geliyor

Kontrolsüz pestisit kullanımının yanı sıra hayvancılıkta kullanılan hormon ve antibiyotiklerin de gıda zinciri üzerinden insan sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Ünlü, bu durumun kanser riskini de artırabileceğine işaret etti.

Menopoz dönemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ünlü, östrojen hormonunun vücut için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Östrojen takviyesinden korkmamak gerek. Ancak bu tedavi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı” dedi.

Öte yandan TAJEV’in kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları da sürüyor. Vakfın “Sadece Benim İçin” başlıklı halk eğitim toplantılarının 9’uncusu 4 Haziran’da Van’da gerçekleştirilecek. Toplantıda kadınlar, uzman hekimlere doğrudan soru sorma imkânı bulacak.