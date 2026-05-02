Alanya'da hortum oluştu! O anlar kamerada

Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya, sabah saatlerinde doğa olayına sahne oldu. İlçenin Dinek mevkii açıklarında sabahın erken saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlu hava ile birlikte deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Deniz yüzeyinden gökyüzüne kadar uzanan bu doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlık ve merakla takip edildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Bulutlu hava dalgasının ardından aniden beliren hortum, Alanya sahil şeridinden net bir şekilde görüldü. O anlarda sahilde bulunan vatandaşlar bu görsel şöleni ve bir o kadar da ürkütücü anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

HORTUM KIYIYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

Kısa süreli paniğe neden olan doğa olayında en büyük teselli ise hortumun karaya ilerlememesi oldu. Deniz yüzeyinde bir süre asılı kalan ve devasa bir görünüm sergileyen hortum, kıyı hattına ulaşmadan açıklarda kendi kendine sönümlenerek etkisini yitirdi. (DHA)